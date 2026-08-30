Los trabajadores de ATE-ANAC realizarán asambleas y manifestaciones por reclamos salariales. Las protestas podrían generar demoras o complicaciones en los servicios aéreos.

El gremio reclama la apertura de la paritaria sectorial, el pago de aumentos correspondientes a ítems extra paritarios y mayor financiamiento para áreas operativas. Las medidas se realizarán en dos turnos durante ambas jornadas.

La medida consistirá en asambleas y manifestaciones el jueves 3 y viernes 4 de septiembre, las cuales se realizarán en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 18 a 21 durante ambas jornadas. Debido a la modalidad de la protesta, el gremio advirtió que podría verse afectada la operación habitual de los aeropuertos.

Desde ATE-ANAC señalaron que la decisión responde a la falta de avances en los reclamos planteados ante las autoridades. El coordinador nacional del gremio, Marcelo Belelli , sostuvo que, pese al tiempo transcurrido y a las distintas instancias de diálogo, no hubo una respuesta concreta que permita avanzar en la resolución del conflicto.

Entre los principales reclamos figura el pago de los salarios contemplando los aumentos acordados correspondientes a ítems extra paritarios , además de la apertura de la paritaria sectorial .

El sindicato también reclama mayor financiamiento para tareas operativas vinculadas con el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y para las tareas de Fiscalización en Aeropuertos .

Según planteó Belelli, ante la ausencia de una propuesta que permita destrabar las demandas, el gremio resolvió profundizar las medidas de acción sindical. La organización sostuvo además que comunicó el cronograma con anticipación para que las empresas y demás actores del sector puedan tomar previsiones y reducir el impacto sobre los pasajeros.

ATE-ANAC anunció nuevas medidas de fuerza ante la falta de avances en sus reclamos salariales y laborales. El sindicato anticipó que garantizará los vuelos en desarrollo, sanitarios y oficiales, aunque podrían registrarse afectaciones en la operación comercial.

Qué vuelos estarán garantizados durante la protesta

Pese a la posibilidad de afectaciones en la operación aeroportuaria, ATE-ANAC informó que se garantizará la atención de vuelos en desarrollo, vuelos sanitarios y vuelos oficiales durante las jornadas de protesta.

El principal impacto potencial estará, por lo tanto, en la operatoria comercial que coincida con los horarios de las asambleas. Las medidas se concentrarán en Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, dos de las principales terminales aéreas del país.

Por el momento, el anuncio no implica la cancelación automática de todos los vuelos. Sin embargo, la realización de las asambleas podría derivar en demoras, reprogramaciones o modificaciones en la operación, por lo que los pasajeros deberán consultar con sus respectivas aerolíneas antes de viajar.

El conflicto salarial que mantiene en alerta al sector aéreo

La nueva medida se suma a una serie de reclamos que ATE-ANAC viene llevando adelante durante 2026. El eje del conflicto está puesto en la evolución de los salarios y en la negociación de las condiciones laborales del personal de la Administración Nacional de Aviación Civil.

El gremio sostiene que las respuestas obtenidas hasta el momento no fueron suficientes para resolver sus demandas y decidió avanzar con nuevas acciones. Las protestas del 3 y 4 de septiembre constituyen así una nueva instancia de presión sobre las autoridades para retomar las negociaciones.