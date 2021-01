Tensión en EEUU: seguidores de Trump intentan ingresar al Capitolio

https://twitter.com/BNONews/status/1346887434085269507 BREAKING: 2 buildings at the U.S. Capitol complex evacuated as Trump supporters clash with police pic.twitter.com/MjDddVl3dc — BNO News (@BNONews) January 6, 2021

La situación sucede mientras que una sesión conjunta de ambas cámaras ratifica la elección del colegio electoral de Joe Biden como el próximo presidente de EEUU. En la misma se vivió un hecho histórico cuando 60 senadores del partido Republicano disputaron los votos emitidos por el estado de Arizona, asegurando que en el mismo hubo un “fraude electoral ”.

El legislador Paul Gosar, representante republicano del estado en cuestión, fue quien realizó la presentación de la demanda cuando se estaban presentando los votos, levantándose para "objetar el recuento de los votos electorales de Arizona", en una acción que levantó tanto aplausos como abucheos y que abrió un debate de dos horas en cada cámara.

Capitolio adentro.jpeg El Capitolio de Estados Unidos fue cerrado de emergencia.

Igualmente, todo parece apuntar a que los resultados no serán disputados, ya que los seguidores de Donald Trump no tienen el apoyo necesario para conseguir la objeción en ambas cámaras, por lo cual no habría ningún inconveniente para que Joe Biden asuma tras su victoria el pasado 3 de diciembre.

Capitolio adentro 2.jpeg Seguidores de Donald Trump dentro del Capitolio.

Esta situación parece confirmarse con el comunicado emitido por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien aseguró: “Mi juramento por defender a la Constitución me impide poder tomar decisiones unilaterales, utilizando una autoridad no dada para decidir qué votos son los que valen y cuales no deberían ser contados”.