Tiroteo en la Cena de Corresponsales: EEUU vincula el ataque a Donald Trump con la guerra en Medio Oriente

Un informe oficial señala que el conflicto en Medio Oriente pudo influir en el intento de atentado. Analizan redes sociales del sospechoso.

Un informe de inteligencia vincula el ataque en la Casa Blanca con la guerra con Irán.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos vinculó el intento de ataque contra el presidente Donald Trump en la cena de Corresponsales con la guerra con Irán, al considerar que el conflicto pudo haber influido en la decisión del sospechoso , según un informe de inteligencia difundido a agencias de seguridad.

La evaluación, elaborada por la Oficina de Inteligencia y Análisis y fechada el 27 de abril , identificó que el acusado, Cole Allen , presentaba “múltiples agravios sociales y políticos” . En ese marco, concluyó que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán “podría haber contribuido a su decisión de llevar a cabo el ataque”.

El documento, calificado como “Nota de incidente crítico” , representa hasta ahora la evidencia más concreta sobre la posible motivación detrás del intento de atentado ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el 25 de abril.

La información fue obtenida mediante solicitudes de acceso a registros públicos impulsadas por la organización Property of the People y luego difundida a agencias federales, estatales y locales .

Avanza la causa judicial contra el sospechoso

En paralelo, el Departamento de Justicia sumó nuevos cargos contra Allen, entre ellos agresión a un agente federal, luego de que presuntamente disparara contra un miembro del Servicio Secreto en un control de seguridad.

El acusado también enfrenta imputaciones por intento de asesinato, uso de arma de fuego durante un delito violento y transporte ilegal de armas y municiones entre estados. Hasta el momento, no se ha declarado culpable ni inocente.

Las autoridades habían brindado escasa información sobre las motivaciones del ataque, más allá de un correo electrónico enviado por Allen a su familia la noche del hecho, en el que manifestaba su enojo contra el Gobierno y hacía referencia a un “traidor” sin nombrar directamente a Trump.

tiroteo donald trump funcionario avisa ataque El intento de atentado contra Donald Trump es investigado bajo un posible trasfondo geopolítico.

El rol de las redes sociales en la investigación

El FBI lleva adelante un análisis exhaustivo de la actividad digital del sospechoso para reconstruir su perfil y entender el origen del ataque. La investigación incluye la revisión de publicaciones en redes sociales, donde Allen expresó críticas tanto a la política exterior estadounidense, especialmente en relación con Irán, como a decisiones internas del gobierno.

Según los fiscales, el acusado “no estaba de acuerdo” con Trump y buscaba “contraatacar” frente a políticas que consideraba moralmente cuestionables. Entre sus publicaciones también se identificaron mensajes contra figuras públicas y posicionamientos sobre conflictos internacionales.

Las autoridades sostienen que el análisis de su huella digital es clave no solo para esclarecer el caso, sino también para descartar teorías conspirativas que circularon tras el ataque. Mientras avanza la investigación, el informe de inteligencia introduce por primera vez un vínculo concreto entre el atentado frustrado y el contexto geopolítico internacional.