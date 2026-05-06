Irán habilita el paso por el estrecho de Ormuz tras la suspensión del "Proyecto Libertad" impulsado por Donald Trump

Teherán aseguró que la navegación es segura bajo nuevos procedimientos, tras la suspensión del “Proyecto Libertad” en medio de avances diplomáticos.

Irán asegura que la navegación es segura tras la suspensión de la operación militar estadounidense.

Irán afirmó que es seguro transitar por el estrecho de Ormuz bajo nuevos procedimientos, luego de que Estados Unidos suspendiera el “Proyecto Libertad” , una operación militar destinada a escoltar buques en la zona, en un contexto de avances en las negociaciones para poner fin al conflicto.

La Armada de la Guardia Revolucionaria iraní informó que el paso por el estrecho puede realizarse con normalidad, siempre que se respeten las nuevas disposiciones establecidas por el país. Se trata de la primera reacción oficial de Teherán tras la decisión de Washington de frenar la operación militar lanzada días antes.

El “Proyecto Libertad” había sido puesto en marcha por Estados Unidos el domingo con el objetivo de garantizar la circulación de embarcaciones comerciales en una vía estratégica que había sufrido bloqueos durante el conflicto. Sin embargo, la misión fue suspendida apenas dos días después, luego de que la Casa Blanca señalara avances en las conversaciones diplomáticas .

Aunque las autoridades iraníes no detallaron en qué consisten los nuevos procedimientos, destacaron la cooperación de capitanes y armadores que operan en el golfo Pérsico y el mar de Omán, en línea con las regulaciones impuestas por Teherán.

Un punto clave en la disputa geopolítica

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento tiene impacto global. En este contexto, Irán ha reiterado su reclamo de soberanía sobre la vía y avanzó con planes para cobrar a los buques por garantizar un tránsito seguro.

Esta postura generó preocupación en la comunidad internacional. Diversos líderes y expertos advirtieron que una medida de ese tipo podría violar normas del derecho marítimo y establecer un precedente riesgoso para la navegación internacional.

estrecho de ormuz (1) El estrecho de Ormuz vuelve al centro de la disputa geopolítica internacional. NAVCENT

Impacto en las negociaciones de paz

El anuncio de Irán se produce en un momento delicado, marcado por un renovado impulso diplomático para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra. La suspensión de la operación estadounidense fue interpretada como un gesto en esa dirección, aunque persisten tensiones sobre el control y uso del estrecho.

Analistas señalan que la firme postura iraní respecto a su soberanía podría complicar las negociaciones si se traduce en restricciones concretas para el tránsito marítimo. Aun así, el hecho de que Teherán haya garantizado el paso bajo ciertas condiciones introduce un elemento de estabilidad en medio de un escenario aún incierto.

Mientras continúan las conversaciones, el estrecho de Ormuz sigue siendo un punto neurálgico donde se cruzan intereses económicos, estratégicos y políticos, con impacto directo en el equilibrio regional y en los mercados internacionales.