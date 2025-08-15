Volodimir Zelenski instó a Vladimir Putin a dar los "pasos necesarios" para terminar con la guerra

Lo dijo de cara a la reunión del ruso con Donald Trump, en la cual Zelenski estará ausente. Apuntó que "lo fundamental es que se abra un camino real hacia una paz justa".

Zelenski dijo que espera que Rusia de "los pasos necesarios" para el fin de la Guerra.

El presidente de Ucrania , Volodimir Zelenski , espera que la reunión de Alaska entre sus pares de EEUU y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin , siente las bases para "una senda real" hacia la paz. En esa línea, espera que el lado ruso dé "los pasos necesarios".

En un mensaje por X (ex Twitter), Zelenski apuntó que "lo fundamental es que esta reunión abra un camino real hacia una paz justa y un diálogo sustancial" entre las tres fuerzas.

Pese a los supuestos avances anunciados en los últimos días por Rusia, Zelenski aseguró que las tropas rusas están conteniendo con éxito la ofensiva, citó Europa Press.

El mandatario anunció un refuerzo de tropas en la región de Donetsk , epicentro de los combates, y brindó una "especial atención" a la situación en el frente de Zaporiyia

"El Ejército ruso sigue sufriendo bajas significativas en su intento por asegurar a su líder una posición política más favorable en la reunión de Alaska", alegó.

Donald Trump y Vladimir Putin, frente a frente en un encuentro clave por la guerra en Ucrania

Este viernes 15 de agosto los presidentes de EEUU y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, se reunirán en Alaska con motivo de la guerra en Ucrania. En una jornada cargada de mucha expectativa, el encuentro comenzará a las 11:30 (hora local). En la semana, ambos mandatarios expresaron su confianza sobre el resultado del cónclave, mientras que líderes mundiales centraron la atención en las negociaciones.

El cónclave se llevará adelante en la base militar Elmendorf-Richardson, ciudad de Anchorage. En la previa del encuentro, Putin elogió los esfuerzos "enérgicos" de EEUU y hasta sugirió que ambas potencias "podrían alcanzar un acuerdo nuclear".

El mandatario republicano expresó un mensaje en su cuenta Truth Social, en la previa a la reunión esta mañana: “¡¡¡Mucho en juego!!!”, se limitó a subrayar a horas de verse cara a cara con Putin.