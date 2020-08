Intendente denunció a los manifestantes del 17A: "Están acostumbrados a violar la ley"

De esta manera, a 70 de los manifestantes locales se les avisó que estaban infringiendo la ley, se les labró un acta y luego debieron pasar por la comisaría, donde fueron notificados. En diálogo con Ámbito, Moccero explica que “les anunciamos que no lo íbamos a permitir porque iba en contra del DNU nacional. Hicimos las advertencias del caso y con mucha soberbia dijeron que seguirían adelante en su accionar. Y eso es porque están acostumbrados a violar la ley. Ahora van a tener que conseguir un abogado y viajar a Bahía Blanca”. Deberán presentarse en el Juzgado Federal 1, a cargo de María Gabriela Marrón.

El lunes pasado, en medio de la pandemia, se realizaron distintas marchas a lo largo y ancho del país. Desde algunos sectores de la oposición llamaron a hacerse escuchar sin la necesidad de juntarse por el peligro que conlleva la aglomeración de gente. “Hoy me preguntaron si yo sabía que esto se había hecho en todo el país. Cómo si esa fuera una justificación válida. Si en el país roban en todos lados, ¿yo tengo que permitir que alguien robe acá? No tiene lógica. Se tiene que cumplir la ley”, sostuvo Moccero. Y agregó que “son unos irresponsables que no tuvieron perjuicio económico alguno. Los productores agropecuarios fueron los únicos que nunca pararon de trabajar. ¿Y se quejan de la cuarentena? Fuera de la pandemia que se junten todo lo que quieran”.

Durante la mañana de hoy el gobernador Axel Kicillof se refirió a las marchas del 17A como “un aluvión psiquiátrico”. En esa línea, el intendente sostiene que “estuvieron quietos al principio de la cuarentena y ahora volvieron a levantar el pecho. Si uno de esos manifestantes está contagiado y es asintomático, yo tengo que aislar a 3 mil personas”.

Y cierra: “Hay clubes de barrio que organizan centros de día y que les tenemos que decir que no, con las necesidades que tienen. ¿Cómo se van a juntar los otros? Lo único que hacen es romper los quinotos”.