Temporada 2021: verano incierto para los municipios turísticos

Destinos de proximidad

El mercado de proximidad picó en punta y a tres meses del inicio del verano algunos destinos cercanos a la Ciudad de Buenos Aires ya se perfilan como los grandes ganadores.

¿Por qué?: mucha gente los ha elegido para refugiarse del covid-19, priorizando el contacto con la naturaleza y la cercanía a la Capital Federal, entre otros beneficios. Según los operadores inmobiliarios, hay una gran demanda de alquileres de casaquintas, sobre todo para el mes de diciembre (por las fiestas) y enero.

“Las inmobiliarias están atendiendo muchas consultas y cerrando alquileres de temporada para las familias que proyectan sus vacaciones sin moverse muy lejos”, cuenta Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, localidad que se prepara con una cargada agenda de actividades culturales y recreativas con estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios.

municipios.jpeg "Proyectamos ser elegido como destino turístico de escapada de fin de semana, ya que tenemos paseos muy interesantes para disfrutar del sol y el aire libre”, se ilusiona Sujarchuk.

“Los turistas que quieran disfrutar del río y los espacios verdes tienen en Escobar un destino ideal, reconocido a nivel nacional por sus políticas de cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible. También proyectamos ser elegido como destino turístico de escapada de fin de semana, ya que tenemos paseos muy interesantes para disfrutar del sol y el aire libre”, se ilusiona Sujarchuk.

Entre las propuestas se destacan los deportes acuáticos, que se pueden realizar en el Río Paraná de Las Palmas, cuyo paseo costero fue revalorizado íntegramente durante la actual gestión.

En la misma línea, la Secretaria de Turismo de Tigre, Florencia Mosqueda, asegura que “trabajamos en la modificación de algunos planes para sumar camas porque en quintas y barrios cerrados tenemos colmados los alquileres. Muchas personas ya están pasando la cuarentena en barrios cerrados y muchos más se van a sumar durante el verano”. Y suma que “la situación de pandemia llevó a que los propios dueños desalojen sus casas para alquilarlas. Se han alquilado casas por un mes a 6 mil dólares. Y es porque muchos porteños eligieron pasar la cuarentena de una manera más liviana. Esto anticipa lo que va a ser la temporada porque está demostrado que nuestra ciudad se volvió un destino claro para el descanso”.

Mosqueda.jpg Mosqueda: “Trabajamos en la modificación de algunos planes para sumar camas porque en quintas y barrios cerrados tenemos colmados los alquileres".

Es por eso que para poder devolverle la actividad que no pudieron tener en estos meses, desde el Ejecutivo municipal planean, según Mosqueda, “armar un circuito con las empresas de transporte fluvial privado para que sean ellas quienes puedan tener un recorrido común y armar un paquete para que los turistas vayan a destino entendiendo que la lancha colectiva es hoy para quienes viven en la isla y que las empresas de transporte fluvial turístico no estuvieron trabajando en este tiempo”.

MÁS TESTIMONIOS

De norte a sur del país, intendentes y referentes del área de turismo de distintas localidades expresaron cuáles son sus expectativas de cara a la temporada estival.

Raúl “Chuli” Jorge, intendente de San Salvador de Jujuy (Jujuy)

Pensamos en turismo con gran expectativa de cara a la próxima temporada de verano. La pandemia obligó al Municipio a readaptar la planificación sobre la que se venía trabajando junto al sector privado, pasando ahora a ofrecer servicios y canales digitales para sostener y ayudar a un sector clave de la economía, que se vio postergado.

chuli-jorge.jpg "Pensamos en turismo con gran expectativa de cara a la próxima temporada de verano", explica Jorge.

En este tiempo aprovechamos para diagramar una agenda adaptativa de reaperturas escalonadas para salir de la cuarentena y otra con medidas de corto y mediano plazo para volver a posicionar a San Salvador de Jujuy como una ciudad segura y con todos los protocolos para volver a recibir turistas, cuando lo podamos hacer.

Se rediseñó la estrategia turística y se lanzará una campaña de promoción denominada “Jujuy Natural”, con el objetivo de potenciar la riqueza de nuestros atractivos ligados al paisaje, la vida al aire libre y una gastronomía de calidad arraigada en nuestras raíces culturales.

Gustavo Gennuso, intendente de Bariloche (Río Negro)

Bariloche es una ciudad que vive del turismo y para comprender en esencia este concepto es importante dimensionar que en los últimos 7 meses ningún transportista llevó pasajeros, los guías de las múltiples actividades que se desarrollan en nuestra ciudad no pudieron guiar a nadie, los fotógrafos no pudieron hacer su trabajo, los que brindan alojamiento no pudieron alojar visitantes, y así multiplicado en cada una de las actividades que le han dado al destino una marca propia.

PAG20-GENNUS.jpg "Adecuamos las propuestas al aire libre y el movimiento en los parques nacionales para que los turistas puedan vivir plenamente este paraíso", dice Gennuso.

Nos preparamos con gestión, pero también con esperanza para una temporada de verano que les permita a nuestros vecinos desarrollar las actividades propias del turismo y también a los visitantes disfrutar de nuestra naturaleza y así recuperar calidad de vida.

Adecuamos las propuestas al aire libre y el movimiento en los parques nacionales para que los turistas puedan vivir plenamente este paraíso. Es primordial para nosotros recuperar el turismo; en este sentido propusimos un protocolo hace 15 días a Nación, y estamos a la espera de su aprobación para poder realizar una semana de entrenamiento con turismo regional, con la participación de ciudades de la provincia de Río Negro con la misma carga viral.

En esta ventana de tiempo participarán mil turistas, un número muy bajo comparado con el flujo de turismo acostumbrado en Bariloche. Un observatorio público-privado será el encargado de monitorear todas las secuencias que componen el protocolo de seguridad.

El turista deberá reservar con anterioridad la cabaña o el hotel, al realizar la reserva se generará un código QR que posibilitará la trazabilidad de la persona en la ciudad y deberá presentar un seguro covid-19, hay varias opciones inclusive uno familiar, para eventuales situaciones de aislamiento.

Finalizada esta prueba, queremos seguir creciendo con la llegada de los vuelos y de los colectivos de larga distancia. El objetivo es ir consolidando sistemas confiables para el turismo y para la ciudad, que nos permitan ir creciendo en turismo hacia el verano.

La temporada baja y media para nosotros es muy importante si tenemos en cuenta que perdimos la temporada previa al invierno, perdimos la temporada invernal y estamos perdiendo el turismo que llega desde septiembre a diciembre; la situación es muy conflictiva.

Emiliano Felice, Secretario de Turismo de Villa Gesell (Buenos Aires)

Estamos a la espera de poder definir una fecha de apertura. Venimos trabajando desde el primer momento que nació la cuarentena con directrices para balnearios y hoteles. Tenemos sello propio sanitario para los prestadores de servicios que ya fueron alcanzados por la mayoría de los locales vinculados a la gastronomía.

felice.jpg "En este tiempo instruimos desde el distrito a 1.600 empleados del rubro turístico para que puedan contar con todas las herramientas necesarias para cuando llegue el momento de habilitar", cuenta Felice.

En este tiempo instruimos desde el distrito a 1.600 empleados del rubro turístico para que puedan contar con todas las herramientas necesarias para cuando llegue el momento de habilitar.

Todavía es una incertidumbre que cuenta con muchas variables para poder elaborar una tendencia de cómo podrá ser el verano, pero el año pasado nos pasó algo similar por el calendario electoral y terminamos teniendo una temporada excelente.

Por eso, tener una definición sobre el rendimiento es anticipado. Sabemos que se va modificando la forma de decisión y que será un turismo de cercanía. Es cierto que van apareciendo otros mercados pero cuando llegue el calor, el deseo de estar en el mar no tiene competencia.

Sabemos igual que la demanda va a estar dispersa pero incluso aquellos que alquilen en el Conurbano van a querer venir a pasar un fin de semana a la costa.

Daniel Gómez Gesteira, intendente de Villa Carlos Paz (Córdoba)

Las expectativas se dan en una situación compleja. La dinámica irá marcando el rumbo. Ahora estamos atentos a todas las disposiciones que provengan de Turismo de la Nación como de la Agencia de Córdoba Turismo.

gomez gesteira.jpg Gómez Gesteira: "Estamos preparados para que nos elijan".

El sector privado, hotelero, gastronómico, teatral, nunca dejó de estar atento a generar protocolos e iniciativas y a seguir invirtiendo porque la temporada pasada ha sido muy importante. En ese sentido desde esta relación público y privado seguimos promocionando esta ciudad que, pese a estar en stand by, de acuerdo a la situación sanitaria nacional, efectivamente está preparada a los efectos de tener todo preparado.

Analizamos un trabajo de turismo intraprovincial e interdepartamental que seguramente se circunscribirá a unos 300 o 400 km alrededor de nuestra ciudad porque vivimos una situación de día a día. En Carlos Paz no solo vivimos del verano sino que también tenemos viajes de egresados de primaria y el turismo reunión. Estamos preparados para que nos elijan.

Juan Álvarez Pinto, intendente de Merlo (San Luis)

Estamos listos, ansiosos de recibir a los turistas. Los merlinos hemos sobrellevado la cuarentena con mucha responsabilidad y nos hemos cuidado mucho y es por esto que se han detectado muy pocos casos. Hemos planificado la Ciudad para estos nuevos tiempos, donde los visitantes van a seguir disfrutando de nuestros paisajes, la naturaleza, el aire libre, nuestra cultura, del excelente servicio, pero fundamentalmente se van a sentir cuidados.

juan_alvarez_pinto.jpg Álvarez Pinto: "Hemos trabajado mucho en conjunto con el sector privado para acondicionar los establecimientos según los protocolos nacionales y provinciales".

La ciudad de Villa de Merlo cumple con los protocolos Nacionales, Provinciales y Municipales correspondiente siendo el primer Municipio de San Luis que firmó un acuerdo con la Universidad Nacional de San Luis para utilizar una APP donde se registra la trazabilidad de manera fácil, rápida y automática. Dicha aplicación funciona escaneando el código de barras del DNI.

Hoy el sector turístico lleva siete meses sin actividad económica y tampoco un horizonte seguro o cercano para poder tomar decisiones. A esta altura del año no se pueden tomar reservas ya que no sabemos cuándo podrán abrir sus establecimientos.

Hemos trabajado mucho en conjunto con el sector privado para acondicionar los establecimientos según los protocolos nacionales y provinciales. Se descentralizarán los paseos y actividades, y habrá más espacios peatonales para el servicio gastronómico y ferias. Tenemos una nutrida agenda de eventos deportivos y culturales adaptados a la situación de pandemia. Estamos a la espera de lo que resuelva el Comité de Crisis Provincial en relación a la rehabilitación del turismo interna y el ingreso de turistas provenientes de otras provincias.

Desde el Municipio se apostó a las nuevas tecnologías para poder orientar y recibir a los turistas y el sector privado está en condiciones esperando que los Turistas lleguen pronto y puedan disfrutar del aire puro de nuestras sierras.

Alfredo Francolini, intendente de Concordia (Entre Rios)

Venimos trabajando en el desarrollo de una agenda pospandemia que nos permita avanzar rápidamente en la recuperación de la ciudad cuando podamos dejar atrás el flagelo del coronavirus. El turismo es una herramienta clave en este proceso. La pandemia nos puso un freno, pero no logró socavar el fuerte potencial turístico de la ciudad que aún permanece latente y a la espera.

alfredo francolini.jpg "El verano nos encontrará absolutamente preparados y adaptados a esta nueva normalidad", cuenta Francolini.

Poco a poco fuimos avanzando en la habilitación de los restoranes, bares, pubs y cervecerías, así como también las actividades culturales, los shows en vivo y las modalidades de autoconciertos y autocine. Es un cambio gradual que llevamos adelante con precaución y mucha responsabilidad, para no tener que retroceder. Pero marcan el camino de una reactivación que el sector necesitaba con suma urgencia y que debemos esforzarnos en traducir en la recuperación de fuentes de trabajo y el sostenimiento de los circuitos hoteleros, culturales, gastronómicos y recreativos tan golpeados en esta emergencia.

Estoy convencido que trabajando entre todos, con todos los actores del sector como lo estamos haciendo hasta ahora, el verano nos encontrará absolutamente preparados y adaptados a esta nueva normalidad.

Marcos Grosso, Secretario de Turismo de Puerto Madryn (Chubut)

Madryn desarrolló un sello de calidad sanitario y atendiendo a los protocolos de Nación se pudo hacer un proceso de homogenización para el sector de gastronomía como para alojamiento con unificación de cartelería y capacitación para todo el personal más la asistencia técnica de la Secretaria Turismo para el desarrollo de buenas prácticas y el manejo de situación ante pasajeros que pudieran dar positivo.

Grosso.jpg "Madryn desarrolló un sello de calidad sanitario", aclara Grosso.

Estamos a la espera de que Nación envíe protocolos de verano pero sin perjuicio de eso estamos en toda una etapa de recopilación de información y de un desarrollo de protocolo propio.

En junio hicimos promociones de hasta el 60 por ciento llamado Futuro viaje y en los próximos días la Nación va a hacer público un programa de preventa. Trabajamos muy fuerte en la promoción en lo que fue el Hot Sale y mejoramos nuestra performance en los motores de búsqueda de los prestadores de servicios en red.

Hoy las urgencias para el sector son enormes y el intendente lo entiende de primera mano, por eso está trabajando codo a codo con el sector privado. Pero entendemos que ante cualquier decisión siempre estará privilegiada la cuestión sanitaria.

Estamos desarrollando la temporada para que, de mínima, nos pueda dar un movimiento en la Provincia para disfrutar de las playas más lindas de la Patagonia y del país. Para poder tener todo preparado lo antes posible.