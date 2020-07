Caos político en Neuquén: agresión y pedido de intervención

Mientras tanto, el ex intendente, secretario de gobierno y esposo de la actual intendenta de Bajada del Agrio, Ricardo Concha Esparza, recibió una denuncia penal de parte de Vinez “por ejercer violencia para impedir que se trate la memoria y balance del ejercicio anterior”.

“Quieren boicotear mi gobierno"

Pino realizó un descargo contundente: "Quieren boicotear mi gobierno y yo no lo puedo aguantar". Acusó a los concejales de "intentar tomar un lugar que las urnas no le dieron" y dijo sobre Vinez que "esta mujer estuvo difamando a mi marido por todos lados sobre violencia y son puras mentiras".

"Llevo solo seis meses de gestión y está todo parado por la pandemia, estoy haciendo lo que puedo pero psicológicamente estoy muy desgastada. Esta gente me quiere sacar la gobernabilidad y yo no lo voy a permitir", explicó y luego aseguró: "Voy a exigir la presencia y la intervención del estado provincial porque así no puedo".