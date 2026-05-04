Una madre y su bebé desaparecidos en Neuquén se presentaron en una comisaria tras 72 horas de búsqueda + Seguir en









Camila Belén Montesino y su hijo Carlos Amir Jeremy Araya arribaron a una comisaría de la ciudad de General Roca, Río Negro. Con su aparición voluntaria, se dio por finalizado el operativo de búsqueda iniciado en Neuquén.

La mujer y su bebé habían desaparecido el 1° de mayo. Agencia NA

El operativo de búsqueda que mantenía en alerta a la provincia de Neuquén concluyó con éxito tras un giro inesperado: Camila Belén Montesino y su bebé Carlos Amir Jeremy Araya aparecieron en Río Negro. La joven se presentó de manera voluntaria en la Comisaría 31 de General Roca, lo que permitió desactivar de inmediato la Alerta Nati y los rastreos que se extendían por ambas provincias.

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Al presentarse en la unidad policial rionegrina con su hijo, la mujer no estaba sola; la escoltaba una mujer que la policía intenta identificar. El objetivo es confirmar si existe una conexión entre esta persona y Guillermo Alan Amir Zumelzu, el hombre que continúa siendo buscado por las autoridades.

Tras ser trasladados a un hospital de Río Negro para realizarles chequeos médicos, los análisis confirmaron la presencia de sustancias estupefacientes en la sangre del lactante. Ante este hallazgo, las autoridades activaron de inmediato el protocolo de resguardo para el menor.

En paralelo, la policía continúa interrogando a la mujer que acompañó a la madre a la comisaría para determinar su responsabilidad en el caso.

Cómo sigue la investigación Las autoridades subrayaron la situación de "extrema vulnerabilidad" en la que vive Montesino. Por este motivo, la fiscalía, a cargo de Rocío Rivero, coordinó la asistencia médica para la mujer y su hijo tras su hallazgo.

Asimismo, el caso fue derivado a la órbita de la Defensoría de la Niñez y al Juzgado de Familia local, instituciones que deberán determinar las medidas cautelares o de resguardo que la situación de vulnerabilidad amerite.

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