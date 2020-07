Junín: otro intendente PRO se rebela y cambia de fase

Así lo dejó en claro la Ministra de Gobierno bonaerenses, María Teresa García, quien cuestionó la validez jurídica de la iniciativa y le apuntó a Petrecca: “Parece que hay intendentes que no entienden lo que estamos pasando”. García fue contundente al respecto: “No está bien. En la fase 4 no está habilitada la gastronomía, eso es en fase 5. Desde la jefatura de Gabinete se armó un paquete de actividades por fases. Es decir que si usted está dentro de la fase 4 puede habilitar actividades allí contempladas, no otras, porque si no estaríamos a las patadas con las disposiciones de Provincia".

Junín había alcanzado la Fase 5 hace pocos días, pero debido a un fuerte aumento de los casos de Covid-19 la ciudad debió retroceder en la etapa de aislamiento, social, preventivo y obligatorio.

“Quiero transmitirles que a raíz de los últimos casos confirmados, por normativa provincial, nos tocaría volver a Fase 4”, manifestó el intendente cinco días atrás. Y en el uso del condicional ya dejó en claro que había un plan en marcha. “Desde mi lado, siempre encontrarán a un Intendente trabajando para cuidar la vida de todos los juninenses, poniendo como prioridad la salud, pero también la economía, los proyectos de emprendedores y las fuentes laborales”, manifestó minutos después.

Al respecto, en diálogo con Ámbito, el senador provincial Gustavo Traverso (oriundo de Junín), también fue concluyente: “Se está corriendo el eje de la discusión. La preocupación hoy está en la salud. El intendente expone a los comerciantes en una acción de mucha cobardía. Él sabe muy bien que no puede hacer lo que quiere y busca tensar con la Provincia. Es un juego político que conlleva un altísimo riesgo y la Provincia debería llamar al orden”.

GustavoTraverso.jpeg El senador Traverso sostiene que se trata de "un juego político de riesgo".

La ordenanza aparece justo horas después de que el senador provincial Roberto Costa comunique por redes la confirmación del test positivo de Covid-19. El titular de la bancada de Juntos por el Cambio en la Cámara alta había estado el domingo en Junín, ciudad natal de su mujer Malena Baro, ex senadora bonaerense. De paso por Mercedes, Costa se dirigió a Junín para saludar a su suegro por su cumpleaños 80. La confirmación de su contagio derivó en que algunas de las personas que compartieron su visita queden aisladas y en observación.

Desde el bloque local de Juntos por el Cambio, el edil Marcelo García sostuvo que “al tener nuevos casos, por más que haya habido duplicación, hay que ver trazabilidad sanitaria. Razonabilidad”. Contrario a sus palabras, la baja en los tiempos de duplicación de casos es una de las variables que más preocupa en la Provincia. Sin embargo, García agregó, en declaraciones a un medio local, que “hay que ser razonables con aquellos que abrieron, cumplieron, y ni vino de parte de ellos la llegada de casos. Al contrario fueron situaciones sociales. No es justo que ellos están pagando el pato”. Y cerró al respecto: “No estamos en contra de provincia. Se trata de es abrir una fase controlada por mesa sanitaria, política y económica y así se incorporan a la ordenanza”.

JXC.jpg El bloque de Juntos por el Cambio de Junín avaló la ordenanza para abrir locales.

El movimiento de Petrecca se basó en conseguir el apoyo de la oposición para votar una ordenanza a la que por mayoría en el HCD podía sacar. Pese a una primera instancia de cortocircuitos internos, el Frente de Todos terminó dando los votos por unanimidad para no generar un nuevo cuadro de conflicto social. “Petrecca busca enfrentar a los comerciantes con la Provincia. Y generó las acciones necesarias para dirigirlo en ese sentido”, le dijo Ámbito el concejal opositor José Bruzzone.

No se trata de la primera ciudad del interior que lleva adelante este accionar. En Mar del Plata, el intendente Guillermo Montenegro avanzó de una forma similar. Desde entonces, pese a que los casos no están relacionados, la tasa de contagio creció en un 2500 por ciento.

Luego de idas y vueltas, el HCD local aprobó en sesión extraordinaria la ordenanza por la cual a partir de hoy el sector gastronómico podrá abrir sus locales pese a no contar con el aval de la Provincia. Otro acto de rebeldía que, de seguro, traerá polémica.