El swap de Scott Bessent: el BCRA reveló que le pagó más de u$s17 millones en intereses al Tesoro de EEUU + Agregar ámbito en









La entidad lo informó en sus estados contables de 2025. Hasta ahora, ninguna de las partes había informado oficialmente cuánto había pagado la Argentina por activar la asistencia.

La operatoria forma parte del acuerdo de estabilización cambiaria que la autoridad monetaria suscribió el 18 de octubre con Washington. Mariano Fuchila

El BCRA confirmó que pagó intereses por u$s17,7 millones a EEUU por la activación de los u$s2.500 millones del swap con el Departamento del Tesoro norteamericano, según los estados contables correspondientes al ejercicio 2025 que se conocieron durante las últimas horas. Se trató de la primera vez en que se detalló el costo financiero de la operación.

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"En el cuarto trimestre de 2025, el BCRA concertó operaciones con el Tesoro de Estados Unidos las cuales fueron canceladas previo al cierre del ejercicio. El monto del swap de monedas, en el marco del acuerdo antes mencionado, ascendió a u$s2.500.000. Los intereses pagados por esta operatoria ascendieron a u$s17.743", precisó el organismo, aclarando que las cifras están expresadas en miles de dólares.

La cancelación se habría realizado a través de otra fuente de endeudamiento. Fuentes del mercado habían estimado en su momento que el repago del tramo activado del swap con el Tesoro de EEUU se realizó con un préstamo del Banco Internacional de Pagos (BIS) de Suiza.

En el mismo documento parece corroborarse esa hipótesis, ya que la entidad informó facilidades crediticias con el BIS por $3.648.541.750.000, equivalentes a u$s2.500 millones.

El monto confirmado por el BCRA luce sustancialmente menor a lo mencionado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, hace unos meses, cuando afirmó que se generaron "decenas de millones en ganancias para los estadounidenses" con la activación del swap. Sin embargo, la autoridad monetaria no explicitó si el número informado representó el costo total de la operación, debido a la opacidad de las condiciones que mantuvo el acuerdo.

caputo bessent El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, y el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de las negociaciones por el swap, a finales de 2025. Swap con EEUU: el salvataje de Trump La operatoria forma parte del acuerdo de estabilización cambiaria que la autoridad monetaria suscribió el 18 de octubre con Washington, por un monto total de hasta u$s20.000 millones, en medio de la volatilidad cambiaria y financiera que se sucedió luego de los comicios en septiembre de la provincia de Buenos Aires. El swap, que sigue vigente, contempla una línea de hasta u$s20.000 millones y fue presentado por el gobierno como un instrumento destinada a fortalecer las reservas internacionales y ampliar el margen de maniobra del BCRA para frenar la presión sobre el dólar. En la práctica, la operación implicó que el Tesoro estadounidense comprara pesos e inyectara dólares en un contexto en que la dolarización de carteras llegó a niveles récords. La cancelación se había confirmado el 9 de enero pasado por parte de Bessent. En aquel entonces, el funcionario de Donald Trump destacó que "Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitado giro de la línea de swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria actualmente no tiene pesos".

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