El BCRA compra menos dólares en mayo pese a que se aceleró el ingreso del agro: ¿qué explica la dinámica?

A pesar de que la liquidación empieza a acelerarse y el dólar sigue calmo, el Central no replica el ritmo comprador de abril. El mercado mira si creció la demanda privada en el MLC o si prima una decisión de política cambiaria.

Aunque la liquidación del agro empezó a acelerarse y el ingreso de camiones al Gran Rosario marcó máximos de la campaña, el BCRA todavía compra menos divisas que en abril.

El Banco Central (BCRA) mantiene en lo que va de mayo un ritmo de compras menor al mes previo, a pesar de la aceleración en la liquidación de divisas proveniente de la cosecha gruesa. Qué factores explican esta dinámica en el mercado cambiario.

Según datos de Agroentregas , este miércoles ingresaron 7.239 camiones a los puertos del Gran Rosario en una sola jornada , el mayor registro de la campaña 2025/26 , con un volumen estimado en 231.648 toneladas. El movimiento estuvo traccionado principalmente por soja , con 4.262 camiones, y maíz , con 2.372 unidades.

De esta forma, el mercado ya observa si este flujo puede acercarse o incluso superar el récord histórico de 8.160 camiones del 1° de abril de 2013 . “Por la magnitud de la cosecha se podría llegar tranquilamente e incluso superarlo ”, señalaron desde la entidad, aunque advirtieron que hoy existen mayores restricciones y cupos para evitar embotellamientos y problemas logísticos en los accesos portuarios.

A pesar de este contexto, el ritmo comprador del Central se mantiene por debajo del registrado el mes pasado . En la última rueda relevada, el BCRA adquirió u$s185 millones en el MLC, la cifra diaria más alta del mes, tras los u$s70 millones comprados el martes, y en lo que va de mayo acumula compras por u$s861 millones.

Sin embargo, ese monto implica un promedio diario de alrededor de u$s96 millones , claramente inferior a los u$s167 millones diarios que había comprado a la misma altura del mes en abril , cuando acumulaba u$s1.464 millones en las primeras nueve ruedas .

La moderación se da aun cuando la liquidación del agro muestra una dinámica opuesta, donde el sector liquidó u$s226 millones en la última rueda, el mayor monto desde el 1° de abril, y promedia cerca de u$s150 millones diarios en mayo, por encima de los u$s125 millones del mes pasado.

Fuerte ingreso de camiones a los puertos de Rosario con cosecha gruesa El ingreso de 7.239 camiones al Gran Rosario marcó el mayor registro de la campaña 2025/26 y confirmó la aceleración de la cosecha gruesa.

El aumento de la demanda privada equilibra la mayor oferta de divisas

En este sentido, Solana Cucher, analista de Research de PPI, señaló que “si bien es cierto que mayo comenzó con un ritmo de compras más moderado que abril (u$s861 millones en las primeras ocho ruedas versus u$s1.464 millones en igual período del mes pasado), eso no implica necesariamente que el desenlace vaya a ser similar”.

Según Cucher, el agro aceleró su liquidación en mayo, especialmente en las últimas ruedas, y eso coincidió con cierta mejora en las compras del BCRA. Sin embargo, el Central no capturó la totalidad de esa mayor oferta, ya que mientras el sector exportador liquidó cerca de u$s150 millones diarios, la autoridad monetaria compró alrededor de u$s96 millones por rueda.

De esta forma, el resto de los participantes del MLC habría sido demandante neto de divisas. “Esto podría responder no a un único factor, sino a una combinación de ellos”, sostuvo, entre los que se encontrarían una mayor demanda minorista, más pagos de importaciones y/o menores liquidaciones de la cuenta financiera.

En este sentido, el nuevo IPOM (Informe de Política Monetaria) del BCRA ayuda a completar esa foto sobre los flujos del mercado de cambios. Según el informe, hacia fines de abril se habían liquidado u$s7.700 millones provenientes de emisiones corporativas desde octubre, sobre un total emitido de u$s10.800 millones.

Es decir, todavía restaban por ingresar unos u$s3.100 millones al MLC. Además, entre el 10 y el 30 de abril se habrían liquidado cerca de u$s900 millones adicionales, en un período en el que el Central compró u$s1.730 millones.

El mismo informe también mostró que esa oferta convive con una demanda relevante de divisas. A precios constantes, se pagaron u$s1.321 millones en utilidades y dividendos durante el primer cuatrimestre y otros u$s223 millones en lo que va de mayo.

A su vez, el BCRA adelantó que en abril la formación de activos externos aumentó respecto de los meses previos, aunque todavía se mantiene por debajo de los niveles preelectorales de septiembre y octubre. Así, aun con más liquidación del agro, el saldo comprador del Central puede verse limitado por otros usos de divisas dentro del MLC.

Captura de pantalla 2026-05-14 191812 Fuente PPI: El IPOM mostró que las emisiones corporativas fueron un sostén clave para la oferta de divisas: de los u$s10.800 millones emitidos desde octubre, ya se liquidaron u$s7.700 millones en el MLC.

Aún hay recorrido para el flujo de divisas del agro

En este contexto, desde la Bolsa de Comercio de Rosario informaron que la cosecha de soja avanza lenta a nivel país, pero que el fuerte avance en la Región Núcleo impulsó un ingreso récord de camiones en la primera semana de mayo, con más de 73.000 unidades que llegaron a puertos y plantas del Gran Rosario. En el año ya descargaron 850.000 camiones, 185.000 más que en igual período anterior.

Sin embargo, la comercialización de soja sigue rezagada, con un 28% de la producción comprometida, 9 puntos por debajo del promedio. De esta forma, hay más mercadería en movimiento, pero no todos esos granos se transforman de inmediato en divisas.

Sobre esta coyuntura, Cucher agregó que “más allá de estos factores puntuales, seguimos esperando que las compras del BCRA al menos igualen el ritmo de abril (u$s2.770 millones)”. También explicó que “los flujos del agro deberían mantenerse elevados (o incluso acelerarse aún más)” a medida que la cosecha de soja impacte plenamente en el MLC, mientras que los ingresos de la cuenta financiera continuarían aportando soporte adicional.

En línea con esta visión, el secretario de Política Económica, José Luis Daza, afirmó recientemente que “se viene una avalancha de dólares”, anticipando mayores presiones apreciatorias sobre el tipo de cambio.

Por su parte, Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, puso el foco en la estrategia oficial de política cambiaria. A su entender, el menor ritmo de compras no responde a un salto significativo de la demanda privada en el mercado oficial, sino a una decisión del BCRA de acumular reservas sin generar volatilidad. “Si bien el agro está liquidando más dólares, el BCRA hoy prioriza mantener estable el tipo de cambio”, sostuvo.

De hecho, Lazzati aseguró que desde el BCRA podrían convalidar un dólar más alto, en la zona de $1.450/$1.500, para incrementar las compras, pero actualmente la estrategia parece enfocada en acumular reservas sin generar volatilidad cambiaria.

Según explicó, la demanda de importadores, minoristas, pagos de deuda y turismo se mantiene en niveles similares a los de las últimas semanas. Por eso, concluyó que el menor saldo comprador “responde más a una decisión de política cambiaria que a una mayor absorción de divisas por parte del sector privado”.