La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de la Asignación por Embarazo para mayo de 2026. El beneficio supera los $141.000 y alcanza a personas gestantes que se encuentran desempleadas, trabajan en la informalidad o realizan tareas en casas particulares. El organismo mantiene este programa dentro del esquema de cobertura social vinculado a la Asignación Universal por Hijo (AUH).
ANSES pagará un extra de $140.000 en mayo 2026: a quiénes les corresponde
ANSES informa sobre la gestión de accesos a sus prestaciones durante mayo de 2026 para los beneficiarios del organismo.
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El monto bruto de la prestación quedó fijado en $141.286,40 durante mayo, según informó ANSES. El objetivo del programa apunta a acompañar económicamente a quienes atraviesan un embarazo y necesitan asistencia para controles médicos y gastos básicos de alimentación. La prestación comienza a cobrarse desde la semana 12 de gestación. ANSES exige la presentación de documentación médica y el cumplimiento de determinados requisitos administrativos para acceder al beneficio mensual.
Asignación por Embarazo: quiénes pueden acceder
El esquema de pago contempla una retención parcial del haber. ANSES deposita cada mes el 80% de la asignación y conserva el 20% restante, hasta la acreditación de controles sanitarios obligatorios. El mecanismo apunta al seguimiento médico durante el embarazo y sostiene la cobertura estatal vinculada a salud preventiva. Además, ANSES informó valores diferenciales para zonas desfavorables del país. Las titulares que viven en provincias de la Patagonia perciben un monto superior, debido al costo de vida de la región.
Asignación por Embarazo: quiénes pueden acceder
La Asignación por Embarazo está destinada a personas gestantes sin empleo formal, trabajadoras informales y empleadas de casas particulares. También pueden acceder monotributistas sociales que cumplan las condiciones establecidas por ANSES.
El organismo solicita los siguientes puntos a tener en cuenta:
- inscripción previa en el Programa SUMAR: permite ingresar a la red pública de salud y vacunación incluida dentro de la cobertura estatal
- presentación del Formulario PS 2.67: el documento debe contar con la certificación de un profesional médico que confirme el estado de embarazo y la fecha probable de parto
- las solicitantes argentinas o naturalizadas deben tener DNI vigente
- las personas extranjeras necesitan acreditar al menos tres años de residencia en el país para iniciar el trámite correspondiente.
- la beneficiaria no debe contar con obra social
- ANSES mantiene como excepción a trabajadoras de casas particulares y monotributistas sociales
El organismo previsional busca direccionar la asistencia hacia hogares con ingresos inferiores al salario mínimo. La prestación integra el esquema nacional de acompañamiento social para sectores vulnerables.
Monto de la Asignación por Embarazo en mayo
ANSES definió para mayo un haber bruto de $141.286,40 para titulares de la Asignación por Embarazo. El pago mensual se realiza bajo un sistema escalonado que divide el cobro en dos partes. Las beneficiarias reciben en mayo un monto neto de $113.029 correspondiente al 80% de la prestación. El 20% restante equivale a $28.257 y queda retenido hasta la presentación de la documentación sanitaria obligatoria.
ANSES libera ese saldo acumulado después del nacimiento o de la interrupción del embarazo. La titular debe acreditar los controles prenatales exigidos por el organismo para acceder al dinero retenido. Las residentes de provincias patagónicas y zonas consideradas desfavorables cobran un valor superior de $183.672.
El esquema diferencial contempla las variaciones del costo de vida entre regiones. ANSES mantiene montos más altos para zonas del sur argentino dentro del sistema de asignaciones sociales.
Calendario de pagos ANSES: cuándo cobro en mayo 2026
ANSES ya activó el cronograma de pagos correspondiente a mayo de 2026 para titulares de la Asignación por Embarazo. Las fechas se organizan según la terminación del DNI.
- DNI 0: lunes 11 de mayo
- DNI 1: martes 12 de mayo
- DNI 2: miércoles 13 de mayo
- DNI 3: jueves 14 de mayo
- DNI 4: viernes 15 de mayo
- DNI 5: lunes 18 de mayo
- DNI 6: martes 19 de mayo
- DNI 7: miércoles 20 de mayo
- DNI 8: jueves 21 de mayo
- DNI 9: viernes 22 de mayo
Las fechas de cobro para titulares de la Asignación Universal por Hijo coinciden con el cronograma de la Asignación por Embarazo.
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8: 21 de mayo
- DNI terminados en 9: 22 de mayo
El calendario para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo también quedó confirmado así:
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo
Los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo cobrarán en las siguientes fechas:
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
Las Pensiones No Contributivas:
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo