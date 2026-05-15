Hoy se estrena la segunda temporada de spin off de La Casa de Papel en Netflix

El universo de La Casa de Papel se expande en Netflix con el regreso de Berlín y la intrigante trama de La dama del Armiño.

En Argentina va a estar disponible desde las 4 AM en la plataforma.

Netflix va a traer uno de los estrenos más esperados de mayo con la llegada de Berlín y la dama del armiño , la segunda temporada del spin-off de La casa de papel. La producción vuelve a estar protagonizada por Pedro Alonso, quien interpreta nuevamente al carismático Andrés de Fonollosa, es decir Berlín.

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La serie se estrenará este sábado 15 de mayo de 2026. La plataforma apuesta nuevamente por una de las franquicias más exitosas producidas en España. Desde su lanzamiento, La casa de papel explotó a nivel global y posicionó a Pedro Alonso como uno de los personajes más populares de la serie.

Con este spin-off, Netflix busca seguir expandiendo ese universo, aunque manteniendo una identidad propia más enfocada en el estilo elegante, seductor y estratégico de Berlín.

De qué trata Berlín y la Dama del Armiño

La nueva temporada gira alrededor de La Dama del Armiño, el famoso cuadro pintado por Leonardo Da Vinci. La obra es trasladada a Sevilla para formar parte de una importante exposición y rápidamente se convierte en el objetivo de un poderoso empresario andaluz.

Ese millonario contrata a Berlín y a su equipo para organizar el robo del cuadro. Sin embargo, el personaje interpretado por Pedro Alonso tiene un plan mucho más ambicioso y mientras aparenta trabajar para cumplir el encargo, Berlín prepara en secreto una segunda operación: robarle a su propio benefactor. La historia se transforma entonces en un juego de engaños, dobles estrategias y sospechas permanentes.

La trama combina acción, humor, romance y tensión psicológica, elementos que ya caracterizaron también a La casa de papel y a la primera temporada del spin off. La expectativa alrededor del estreno es alta y muchos fanáticos ya especulan sobre posibles conexiones futuras con La Casa de Papel y la aparición de nuevos personajes relacionados con la serie original.

Berlín nueva serie Netflix

Tráiler de Berlín y la dama del armiño

La plataforma de streaming ya lanzó el avance oficial de esta nueva temporada, en la cual se muestran escenas del nuevo robo, persecuciones, escenas de acción deslumbrantes y también las tensiones que pasan los criminales. El tráiler también muestra que va a ser una producción ambiciosa, con escenarios de lujo, grandes operativos para el fraude y acciones ilícitas.

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Elenco de Berlín y la dama del armiño

Entre las principales incorporaciones nuevas aparecen dos reconocidas actrices españolas: Inma Cuesta y Marta Nieto. Inma Cuesta interpreta a Candela, una mujer que impacta profundamente en Berlín y con quien inicia un intenso romance durante la historia.

Por su parte, Marta Nieto va a interpretar a Genoveva Dante, esposa de un importante empresario involucrado en la trama principal. Su personaje también va a desarrollar vínculos inesperados que podrían alterar el plan.

Espec Berlin_opt.jpeg berlin. Precuela de la exitosa serie española “La casa de papel”

Estas nuevas incorporaciones amplían el universo de la serie y suman nuevos conflictos emocionales a la historia central.