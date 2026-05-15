Mayo es uno de los meses más importantes en la historia de la Argentina. Apenas arranca la segunda quincena del mes, las escarapelas vuelven a aparecer en guardapolvos, camperas, mochilas y hasta trajes de oficina. En escuelas y actos oficiales, el celeste y blanco empieza a ganar protagonismo como parte de una costumbre que atraviesa generaciones.
Cuándo se empieza a usar la escarapela en mayo 2026 y por qué
La tradición vuelve cada año en escuelas, actos y oficinas públicas, aunque muchos se preguntan desde qué fecha corresponde llevarla.
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Aunque no existe una obligación formal sobre cuántos días debe usarse, la tradición popular indica que muchas personas comienzan a llevar la escarapela desde el 18 de mayo, fecha en la que se celebra el Día de la Escarapela, y la mantienen hasta el 25, cuando se conmemora un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Con el tiempo, este pequeño símbolo patrio quedó asociado a algo más amplio que un acto escolar. Para algunos representa memoria histórica; para otros, identidad o pertenencia.
18 de mayo, Día de la Escarapela
El Día de la Escarapela se celebra cada 18 de mayo en la Argentina. La fecha fue establecida oficialmente en 1935 por el Consejo Nacional de Educación, durante la presidencia de Agustín Pedro Justo. La escarapela argentina, identificada por sus colores celeste y blanco, tiene origen en los años previos a la independencia. Si bien existen distintas versiones históricas sobre su creación exacta, suele asociarse al grupo de patriotas que impulsó la Revolución de Mayo y a las tropas criollas que comenzaron a diferenciarse de las fuerzas españolas.
En 1812, Manuel Belgrano solicitó al Primer Triunvirato la creación de un distintivo nacional para las Provincias Unidas del Río de la Plata. El gobierno aprobó oficialmente el uso de la escarapela el 18 de febrero de ese año. Con el paso de las décadas, el símbolo fue incorporándose a ceremonias escolares, actos oficiales y celebraciones patrias. Actualmente es común verla prendida del lado izquierdo del pecho, cerca del corazón, aunque no existe un protocolo rígido sobre cómo debe llevarse.
En muchas escuelas argentinas, sobre todo en nivel inicial y primario, la semana previa al 25 de mayo se llena de actividades alusivas como clases especiales, representaciones históricas, venta de pastelitos y chicos vestidos de época. Ahí la escarapela pasa a ser casi obligatoria, aunque más desde la tradición que desde una norma escrita.
Por qué se usa la escarapela toda la semana
La costumbre de usar la escarapela durante toda la Semana de Mayo no surge de una ley específica, sino de una práctica cultural que se fue consolidando con el tiempo. En general, muchas personas comienzan a usarla desde el 18 de mayo y la mantienen hasta el Día de la Patria. El motivo tiene bastante lógica simbólica: el Día de la Escarapela funciona como una especie de inicio de las celebraciones patrias que culminan el 25 de mayo.
Otro detalle curioso es que la escarapela no tiene una única forma. Las más clásicas son redondas, con cintas celestes y blancas. Pero en ferias artesanales y emprendimientos escolares aparecen versiones tejidas, bordadas o hechas con materiales reciclados. Cada mayo reaparece esa mezcla entre símbolo patrio y costumbre popular.
Semana de mayo: qué pasó
La llamada Semana de Mayo recuerda los acontecimientos ocurridos entre el 18 y el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, que derivaron en la formación del Primer Gobierno Patrio.
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18 de mayo: el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros pidió al pueblo del Virreinato que no traicione a la Corona española, que había sido invadida por los franceses.
19 de mayo: los criollos reclaman la organización de un Cabildo Abierto para analizar el contexto y pasos a seguir.
20 de mayo: el virrey Cisneros recibe a funcionarios del Cabildo, jefes militares y criollos. Juntos tratan la convocatoria del Cabildo.
21 de mayo: se anuncia que el Cabildo se reunirá el 22 y necesita el apoyo de los vecinos.
22 de mayo: tras largos discursos, las autoridades del Cabildo deciden que el virrey debe abandonar el poder.
23 de mayo: el Cabildo forma una Junta de Gobierno y pone a Cisneros como presidente. La noticia no fue bien recibida por los demás.
24 de mayo: el pueblo protesta por el cargo de Cisneros y consiguen la renuncia de todos los miembros de la Junta.
25 de mayo: reunidos en la Plaza Mayor (hoy la Plaza de Mayo), los criollos esperan nuevas noticias: "El pueblo quiere saber de qué se trata". Ese viernes, se reconoce la autoridad de la Junta Revolucionaria y se conforma el primer gobierno patrio.
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