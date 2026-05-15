Cuándo se empieza a usar la escarapela en mayo 2026 y por qué

La tradición vuelve cada año en escuelas, actos y oficinas públicas, aunque muchos se preguntan desde qué fecha corresponde llevarla.

Mayo es uno de los meses más importantes en la historia de la Argentina. Apenas arranca la segunda quincena del mes, las escarapelas vuelven a aparecer en guardapolvos, camperas, mochilas y hasta trajes de oficina. En escuelas y actos oficiales, el celeste y blanco empieza a ganar protagonismo como parte de una costumbre que atraviesa generaciones.

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Aunque no existe una obligación formal sobre cuántos días debe usarse, la tradición popular indica que muchas personas comienzan a llevar la escarapela desde el 18 de mayo , fecha en la que se celebra el Día de la Escarapela , y la mantienen hasta el 25, cuando se conmemora un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Con el tiempo, este pequeño símbolo patrio quedó asociado a algo más amplio que un acto escolar. Para algunos representa memoria histórica; para otros, identidad o pertenencia.

El Día de la Escarapela se celebra cada 18 de mayo en la Argentina . La fecha fue establecida oficialmente en 1935 por el Consejo Nacional de Educación, durante la presidencia de Agustín Pedro Justo. La escarapela argentina, identificada por sus colores celeste y blanco , tiene origen en los años previos a la independencia. Si bien existen distintas versiones históricas sobre su creación exacta, suele asociarse al grupo de patriotas que impulsó la Revolución de Mayo y a las tropas criollas que comenzaron a diferenciarse de las fuerzas españolas.

En 1812, Manuel Belgrano solicitó al Primer Triunvirato la creación de un distintivo nacional para las Provincias Unidas del Río de la Plata. El gobierno aprobó oficialmente el uso de la escarapela el 18 de febrero de ese año. Con el paso de las décadas, el símbolo fue incorporándose a ceremonias escolares, actos oficiales y celebraciones patrias. Actualmente es común verla prendida del lado izquierdo del pecho, cerca del corazón, aunque no existe un protocolo rígido sobre cómo debe llevarse.

En muchas escuelas argentinas, sobre todo en nivel inicial y primario, la semana previa al 25 de mayo se llena de actividades alusivas como clases especiales, representaciones históricas, venta de pastelitos y chicos vestidos de época. Ahí la escarapela pasa a ser casi obligatoria, aunque más desde la tradición que desde una norma escrita.

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Por qué se usa la escarapela toda la semana

La costumbre de usar la escarapela durante toda la Semana de Mayo no surge de una ley específica, sino de una práctica cultural que se fue consolidando con el tiempo. En general, muchas personas comienzan a usarla desde el 18 de mayo y la mantienen hasta el Día de la Patria. El motivo tiene bastante lógica simbólica: el Día de la Escarapela funciona como una especie de inicio de las celebraciones patrias que culminan el 25 de mayo.

Otro detalle curioso es que la escarapela no tiene una única forma. Las más clásicas son redondas, con cintas celestes y blancas. Pero en ferias artesanales y emprendimientos escolares aparecen versiones tejidas, bordadas o hechas con materiales reciclados. Cada mayo reaparece esa mezcla entre símbolo patrio y costumbre popular.

La Revolución de Mayo Imagen: Óleo de Francisco Fortuny.

Semana de mayo: qué pasó

La llamada Semana de Mayo recuerda los acontecimientos ocurridos entre el 18 y el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, que derivaron en la formación del Primer Gobierno Patrio.