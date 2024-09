Zárate reducirá impuestos a quienes inviertan en el municipio

Desde la comuna aclararon que las nuevas urbanizaciones deben contar con una serie de requisitos como calles con asfalto, alumbrado público soterrado, agua potable y cloacas o plantas de tratamiento.

“En Zárate no subimos las alícuotas de las tasas, por el contrario, las eliminamos”, sostuvo el intendente, Marcelo Matzkin, a través de la red social X.

El alcalde mencionó eliminación de tasas que recargaban a la tasa existente de seguridad e higiene, el derecho de habilitación, el derecho de construcción, la eximición del ABL a los jubilados, y por 5 años, a quien compre en un nuevo desarrollo habitacional.

“En Zárate apostamos por crecer junto a el privado, no a costa de él”, remarcó Matzkin. Esto forma parte del paquete de medidas que adoptó la gestión para reactivar las inversiones en el distrito, abandonada durante los últimos años.

En ese marco, en lo que va del año, ya se anunciaron la llegada de nuevas inversiones privadas para el municipio como la de Mercedes-Benz Camiones y Buses de Argentina que instalará su propia fábrica de vehículos en dicha localidad de la provincia de Buenos Aires, con una inversión de 60 millones de dólares.

“Decidí eliminar tasas, por ello envié al Concejo Deliberante la derogación de muchas de ellas y hoy es una realidad que quien quiere construir en Zárate no paga derecho de construcción, el que quiere habilitar su negocio no paga derecho de habilitación, y quien ya está instalado, no paga más las sobre tasas que pesaban sobre seguridad e higiene, entre otras. Dimos pasos claros y contundentes para tener un Estado Municipal que ayude a la inversión privada y que no sea un obstáculo”, expresó el intendente.