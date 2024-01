Nación culpó a Provincia por la masacre en La Matanza y tensa el vínculo con Kicillof

“Evidentemente, el Estado tan presente no está en esos lugares”, dijo con acidez el portavoz Adorni. Un tiroteo por una toma de tierras en G. Catán dejó cinco muertos.

La disputa por una toma de tierras en La Matanza que terminó con un saldo de cinco personas muertas y otras ocho heridas sumó tensión a la ya chispeante relación entre la Casa Rosada y la Provincia. Ayer, un día después de ocurrida la masacre, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, arremetió contra la administración bonaerense de Axel Kicillof y la responsabilizó por los hechos. “Evidentemente, el Estado tan presente no está en esos lugares”, manifestó con acidez el portavoz en diálogo con los medios.

En su habitual conferencia de prensa matutina, Adorni calificó al tiroteo en González Catán como “un hecho penoso y lamentable” y aseguró que el Gobierno “está consternado por la cantidad de muertos y heridos”. Acto seguido el vocero cargó las tintas sobre la gestión de Unión por la Patria (UP), al comentar que es un tema “estrictamente provincial”. “Han hecho tanta publicidad del Estado presente y, de repente, vemos gente matándose por lograr un pedazo de tierra. El contexto en el cual ocurre nos parece tan lamentable como el hecho mismo”, lanzó.

Aunque no hubo respuesta oficial desde La Plata ni desde el municipio de La Matanza -comandado por Fernando Espinoza-, el dirigente de UP Juan Grabois recogió el guante en las redes sociales. “’Gente matándose por un pedazo de tierra’, dijo Adorni. Prefiero su brutalidad a la indiferencia, la hipocresía y el silencio”, comentó Grabois. Al respecto, sostuvo que “detrás de esta matanza imperdonable contra cinco trabajadores que luchaban por un pedazo de tierra hay todo un acumulado de deshumanización y una complejidad que no va a aparecer en las crónicas policiales ni en los comentarios oportunistas”.