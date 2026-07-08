Después del 9 de julio, una localidad de la provincia de Buenos Aires va a gozar de un feriado único. La medida va a alcanzar únicamente a quienes desarrollen sus actividades en ese distrito y se debe a una celebración histórica muy importante para la comunidad.
Después del 9 de julio: Buenos Aires tendrá un feriado exclusivo para cortar semana
Una fecha especial va a cambiar la rutina en un distrito bonaerense con un día libre y festejos tradicionales.
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Un descanso antes del finde: el desconocido feriado de julio que cortará la semana en Buenos Aires
Como pasa cada año, el calendario bonaerense incluye feriados por aniversarios fundacionales y fiestas patronales en distintos municipios. En este caso, la fecha va a permitir un corte de semana para los vecinos de la localidad, donde se organizarán actos oficiales y propuestas abiertas al público.
Por qué es feriado el 22 de julio de 2026
El miércoles 22 de julio de 2026 será feriado en el partido de General Alvear, en la provincia de Buenos Aires, por el aniversario de su fundación. La jornada recuerda el 22 de julio de 1869, cuando el entonces gobernador bonaerense Emilio Castro promulgó la ley que dio origen oficialmente al distrito.
La creación del partido surgió a partir de la separación de tierras que hasta ese momento pertenecían a Saladillo y Tapalqué. Esa decisión administrativa marcó el nacimiento de General Alvear como un nuevo municipio bonaerense y aunque la fecha fundacional corresponde a 1869, la historia de la zona comenzó algunos años antes.
En 1853 se instaló el Fortín Esperanza, un punto estratégico para el avance poblacional. Dos años más tarde, en 1855, nació el Pueblo Esperanza, considerado el antecedente directo de la actual ciudad.
El distrito recibió el nombre de Carlos María de Alvear, militar y figura política en el proceso de independencia argentina. Como pasa en cada aniversario, el municipio prepara una agenda de actividades que suele extenderse durante varios días. Entre las propuestas tradicionales está el acto protocolar, los desfiles cívico-militares, espectáculos musicales y presentaciones de agrupaciones tradicionalistas.
Uno de los momentos más esperados por vecinos y visitantes es el almuerzo popular, donde los centros gauchos preparan vaquillonas a la llama y sándwiches de asado para compartir de forma gratuita con la comunidad. Al tratarse de un feriado local, la disposición alcanza a la administración pública, establecimientos educativos y otras actividades que adhieran dentro del partido de General Alvear.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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