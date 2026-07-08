Después del 9 de julio: Buenos Aires tendrá un feriado exclusivo para cortar semana + Agregar ámbito en









Una fecha especial va a cambiar la rutina en un distrito bonaerense con un día libre y festejos tradicionales.

Julio llega con un feriado exclusivo para algunos afortunados. Depositphotos

Después del 9 de julio, una localidad de la provincia de Buenos Aires va a gozar de un feriado único. La medida va a alcanzar únicamente a quienes desarrollen sus actividades en ese distrito y se debe a una celebración histórica muy importante para la comunidad.

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Como pasa cada año, el calendario bonaerense incluye feriados por aniversarios fundacionales y fiestas patronales en distintos municipios. En este caso, la fecha va a permitir un corte de semana para los vecinos de la localidad, donde se organizarán actos oficiales y propuestas abiertas al público.

Muchos afortunados gozarán de un día libre con este asueto. Freepik Por qué es feriado el 22 de julio de 2026 El miércoles 22 de julio de 2026 será feriado en el partido de General Alvear, en la provincia de Buenos Aires, por el aniversario de su fundación. La jornada recuerda el 22 de julio de 1869, cuando el entonces gobernador bonaerense Emilio Castro promulgó la ley que dio origen oficialmente al distrito.

La creación del partido surgió a partir de la separación de tierras que hasta ese momento pertenecían a Saladillo y Tapalqué. Esa decisión administrativa marcó el nacimiento de General Alvear como un nuevo municipio bonaerense y aunque la fecha fundacional corresponde a 1869, la historia de la zona comenzó algunos años antes.

En 1853 se instaló el Fortín Esperanza, un punto estratégico para el avance poblacional. Dos años más tarde, en 1855, nació el Pueblo Esperanza, considerado el antecedente directo de la actual ciudad.

El distrito recibió el nombre de Carlos María de Alvear, militar y figura política en el proceso de independencia argentina. Como pasa en cada aniversario, el municipio prepara una agenda de actividades que suele extenderse durante varios días. Entre las propuestas tradicionales está el acto protocolar, los desfiles cívico-militares, espectáculos musicales y presentaciones de agrupaciones tradicionalistas. Uno de los momentos más esperados por vecinos y visitantes es el almuerzo popular, donde los centros gauchos preparan vaquillonas a la llama y sándwiches de asado para compartir de forma gratuita con la comunidad. Al tratarse de un feriado local, la disposición alcanza a la administración pública, establecimientos educativos y otras actividades que adhieran dentro del partido de General Alvear. La jornada será ideal para poder planificar una escapada rápida. Magnific Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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