Mark Zuckerberg reconoció que los agentes de IA avanzan más lento de lo esperado en Meta

El CEO de Meta reconoció que una de las grandes apuestas de la empresa avanza a un ritmo menor al previsto, pese a la fuerte inversión realizada.

Meta atraviesa actualmente uno de los mayores procesos de transformación de su historia con la Inteligencia Artificial como eje de su estrategia. Sin embargo, el propio CEO de la empresa, Mark Zuckerberg , admitió que uno de los proyectos más ambiciosos de la empresa no está evolucionando al ritmo previsto . El ejecutivo sostuvo que el desarrollo de los agentes de IA "no avanzó tan rápido como esperaba" , en una inusual autocrítica sobre el presente de la compañía.

Las declaraciones llegan después de varios meses marcados por una profunda reorganización interna, despidos y una inversión multimillonaria, destinada a acelerar la carrera de Meta en Inteligencia Artificial . El objetivo de la empresa es desarrollar agentes capaces de ejecutar tareas de manera autónoma para usuarios y compañías, un segmento que se perfila como uno de los más importantes dentro de la próxima generación de herramientas basadas en IA.

Pese al reconocimiento de que los avances fueron menores a los esperados, Zuckerberg aseguró que Meta mantiene intacta su apuesta por esta tecnología y que espera observar resultados más visibles durante los próximos meses.

Las declaraciones del CEO se produjeron durante un encuentro interno con empleados de la compañía , donde hizo un balance de la reorganización implementada este año. Zuckerberg reconoció que tanto él como el resto de la conducción de Meta calcularon de manera incorrecta los tiempos que demandaría acelerar el desarrollo de los agentes.

La empresa inició durante 2026 una de las mayores reestructuraciones de su historia . Como parte de ese proceso despidió aproximadamente al 10% de su plantilla global y reasignó cerca de 7.000 empleados a equipos vinculados con proyectos de IA. La medida buscó concentrar recursos humanos y financieros en una estrategia que considera prioritaria para competir con otros nombres del sector tecnológico.

Sin embargo, el propio Zuckerberg admitió que la reorganización no fue tan ordenada como esperaba y que todavía no produjo el salto en productividad que la empresa proyectaba cuando decidió acelerar sus inversiones.

Qué son los agentes de IA y por qué Meta apuesta a esta tecnología

Los agentes de Inteligencia Artificial son sistemas diseñados para ejecutar acciones de manera autónoma a partir de instrucciones generales del usuario. A diferencia de un chatbot tradicional, estos programas no solo responden preguntas, sino que también pueden planificar tareas, hacer uso de distintas herramientas digitales, navegar por aplicaciones o completar procesos con un nivel mayor de autonomía.

Meta considera que esta tecnología será uno de los principales motores de la próxima etapa de la Inteligencia Artificial. La empresa trabaja para que estos agentes puedan asistir tanto a usuarios particulares como a empresas, automatizando desde tareas administrativas hasta procesos complejos de atención al cliente o desarrollo de software.

La carrera, sin embargo, es altamente competitiva. Empresas como OpenAI, Google y Anthropic también destinan enormes recursos al desarrollo de modelos capaces de ejecutar acciones de forma autónoma, por lo que Meta busca reducir esa distancia mediante inversiones récord.

Los desafíos que enfrenta la empresa

La empresa reorganizó miles de puestos de trabajo para crear equipos especializados en IA y destinó un presupuesto estimado en hasta 145.000 millones de dólares para infraestructura relacionada con esta tecnología durante 2026. Esa cifra incluye la expansión de centros de datos, capacidad de procesamiento y contratación de especialistas.

La transición generó cuestionamientos dentro de la propia organización. Algunos empleados manifestaron preocupación por la forma en que se implementaron los cambios y por el impacto que tuvieron sobre el clima laboral. Incluso directivos de la empresa reconocieron que parte del proceso pudo haberse gestionado de manera más ordenada.

Otro de los episodios recientes estuvo relacionado con un programa interno que analizaba el uso del teclado y el mouse por parte de empleados para obtener datos destinados al entrenamiento de herramientas de IA. Tras las críticas, Meta suspendió esa iniciativa y analiza reactivarla únicamente bajo un sistema voluntario.

A pesar del diagnóstico realizado por Zuckerberg, la empresa no cambió su hoja de ruta. El CEO aseguró que espera comenzar a observar avances mucho más significativos durante los próximos tres a seis meses, una vez que la reorganización termine de consolidarse y las inversiones empiecen a reflejarse en nuevos productos y mejoras tecnológicas.