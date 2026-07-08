Javier Milei hablará por Cadena Nacional en la vigilia del 9 de Julio desde la Casa Histórica de Tucumán + Agregar ámbito en









El Presidente dará un mensaje al país pasada la medianoche, en un acto que compartirá con Victoria Villarruel y una decena de gobernadores.

Javier Milei encabezará el acto central por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de San Miguel de Tucumán, con transmisión por Cadena Nacional

El presidente Javier Milei viaja este martes a San Miguel de Tucumán para ponerse al frente de la tradicional vigilia por el Día de la Independencia, una ceremonia cargada de peso institucional y político que tendrá como escenario la Casa Histórica, el mismo edificio donde hace 210 años se firmó la declaración de 1816.

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El cronograma marca que todo arrancará a las 23.58, con transmisión por Cadena Nacional y el Himno Nacional como apertura, e incluirá un discurso presidencial. Se estima que la transmisión se extienda hasta las 1.15 de la madrugada del jueves 9.

La velada será, además, una nueva foto de Milei con los gobernadores, aunque el número final de asistentes era una incógnita hasta último momento: de los 14 mandatarios que se mencionaron en un principio, las proyecciones bajaron a una decena por agendas ya comprometidas.

Javier Milei se reencontrará con Victoria Villarruel en Tucumán. Reuters Buena parte de las miradas apuntará a Victoria Villarruel. La vicepresidenta se quedará en la provincia para acompañar tanto la vigilia como los actos oficiales del feriado, y su presencia en el mismo escenario que el Presidente genera expectativa tras las tensiones internas que quedaron expuestas en los últimos meses. Por eso, el protocolo —que maneja Presidencia— será otro punto bajo la lupa: se sigue de cerca qué ubicación le asignarán a la titular del Senado dentro de la Casa Histórica.

La agenda de Javier Milei en Tucumán La agenda política comenzará antes del aterrizaje del mandatario, estimado para las 23: funcionarios nacionales tienen previstas reuniones con los jefes provinciales que ya estén en territorio tucumano. El anfitrión, Osvaldo Jaldo, aliado de la Casa Rosada, extendió invitaciones a la totalidad de los gobernadores, a legisladores nacionales y a funcionarios.

Esos contactos apuntan a recomponer el puente entre la Nación y las provincias, en plena etapa de negociaciones políticas y económicas. En paralelo, varios de los mandatarios que acompañan al oficialismo empiezan a delinear su juego para las elecciones del año próximo. A la lista de protagonistas de la noche se suma el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, que dirá presente en las actividades oficiales.