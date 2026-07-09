Murió Bonnie Tyler, la voz detrás de "Total Eclipse of the Heart", a los 75 años + Agregar ámbito en









La cantante galesa falleció en Portugal tras permanecer internada por una enfermedad que había complicado su estado de salud en los últimos meses. Su interpretación de Total Eclipse of the Heart la convirtió en una de las artistas más reconocidas de la década del 80.

Bonnie Tyler fue una de las cantantes más reconocidas de los 80' y sufría una enfermedad.

La cantante galesa Bonnie Tyler, una de las voces más reconocidas del pop rock de los años 80 e intérprete del clásico "Total Eclipse of the Heart", murió a los 75 años en un hospital de Faro, Portugal, según confirmó su equipo a través de un comunicado publicado en su sitio web oficial.

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La artista, cuyo verdadero nombre era Gaynor Hopkins, falleció "inesperadamente" como consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada. Su familia pidió respeto por la privacidad mientras atraviesa el duelo y adelantó que brindará más información en los próximos días.

Su estado de salud se había agravado semanas atrás. En mayo fue internada de urgencia para someterse a una cirugía intestinal y permaneció en coma inducido durante parte de su recuperación. Aunque posteriormente había mostrado una leve mejoría, continuaba internada en terapia intensiva y debió cancelar los conciertos previstos para el verano europeo.

La canción que marcó una generación Bonnie Tyler alcanzó la fama mundial en 1983 con "Total Eclipse of the Heart", una de las baladas más exitosas de la historia de la música. Escrita por Jim Steinman, la canción llegó al número uno en Reino Unido, Estados Unidos y numerosos países, además de superar los 1.000 millones de reproducciones en Spotify.

El tema se convirtió en un emblema de las llamadas power ballads y aún hoy integra las listas de las canciones más influyentes del pop y el rock de las últimas décadas.

Poco después consolidó su carrera con otro éxito internacional, "Holding Out for a Hero", que también trascendió generaciones gracias a su presencia en películas, series y campañas publicitarias. Bonnie fue ícono de la moda De un accidente nació una voz inconfundible Nacida en 1951 en Skewen, al sur de Gales, Tyler creció en una familia trabajadora y comenzó su carrera musical durante la década de 1970. Sin embargo, el gran salto llegó cuando empezó a trabajar con Jim Steinman, compositor del histórico álbum Bat Out of Hell de Meat Loaf. Su característica voz ronca, que terminó convirtiéndose en su sello artístico, fue consecuencia de una operación para extirpar nódulos en las cuerdas vocales realizada en 1977. Durante la recuperación desobedeció la recomendación médica de mantener reposo vocal y un esfuerzo excesivo alteró permanentemente su voz, un accidente que terminó definiendo el estilo con el que conquistó al público. Con una carrera de más de cinco décadas, Bonnie Tyler dejó una huella imborrable en la música popular y se convirtió en una de las intérpretes más emblemáticas de la escena internacional.

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