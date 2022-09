Otro quiebre en la Legislatura: la grieta libertaria anticipa conflicto por las PASO

Pero esto no solo impacta en Juntos sino también en otras alianzas. Y como botón de muestra basta con lo sucedido en las últimas horas, cuando Constanza Moragues, una de las tres diputadas con las que cuentan los liberales en la Legislatura bonaerense, tomó la decisión de separarse de los otros dos legisladores para armar un monobloque.

El quiebre de la legisladora electa por la tercera sección electoral responde a la interna propia con la que cuentan los liberales. Es así que Moragues abandonó la bancada de Avanza Libertad para formar parte de La Libertad Avanza. En otras palabras, la legisladora dejó de formar parte de un espacio que se referencia con el diputado nacional José Luis Espert para unirse al de Javier Milei.

En los hechos, Moragues ya trabajaba para el precandidato a presidente; pero con esta acción terminó de dejar las cosas en claro. Sucede que la grieta libertaria hoy pasa por la postura de Milei, de no ser parte de un armado opositor integral, y por la especulación de Espert, quien todavía se muestra abierto a poder ser parte de una estrategia electoral conjunta.

Con ese marco, y ante posicionamientos diferentes, los dirigentes libertarios también siguen la línea nacional.

Moragues detalló en su nota dirigida al presidente de la Cámara baja bonaerense, Federico Otermín, que “dejo de pertenecer al bloque Avanza Libertad, conformando el unibloque La Libertad Avanza”.

Lo cierto es que no es la única. En la misma posición se encuentra el diputado bonaerense Nahuel Sotelo, quien también trabaja para Milei pero tomó la decisión de respetar el acuerdo que habían hecho entre los tres diputados de sostener el bloque hasta fin de año y ahí sentarse a ver de qué manera continuar.

"Yo por el momento, hasta que no haya una bajada de línea de arriba; la cual no hubo, para decir rompan y llámense la Libertad Avanza, me mantengo orgánico y me mantengo en el bloque original”, le dice a este diario Sotelo.

Por su parte, Guillermo Castello, quien preside el bloque, asegura en diálogo con este medio que “es muy difícil hacer una prospectiva. Todo puede dar un giro. Lo que se haga con las PASO va a remodelar el sistema político. Lo mejor hubiese sido esperar justamente a ver qué va a pasar con eso. Pero es una decisión personal”.

Con esta modificación, la Legislatura pasó a tener 9 bloques: el Frente de Todos y Juntos cuentan con 41 diputados por cada espacio; Avanza Libertad y Espacio Abierto Juntos, dos; y 17 de Noviembre, Unidad para la Victoria, La Libertad Avanza, Frente de Izquierda de los Trabajadores e Izquierda Socialista, uno.