Adiós a la ansiedad: el pequeño dispositivo que te ayudará a respirar para calmar tu mente + Seguir en









Con un diseño simple y una función bastante sencilla, este aparato facilitará la vida de millones que sufren de esta afección.

Este simple y pequeño aparato aliviará un problema que sufren millones de personas. Alveos

El estrés y la ansiedad se han convertido en problemas cotidianos que afectan la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo. La búsqueda de soluciones prácticas para bajar un cambio ha impulsado la creación de nuevas tecnologías enfocadas en el bienestar mental.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Un nuevo invento promete cambiar la forma en que nos relajamos mediante un sensor muy simple que se pega al cuerpo. Este pequeño aparato analiza cómo entra y sale el aire de los pulmones para guiar al usuario hacia un estado de calma de manera natural.

Alveos 1 Este aparato aliviará la vida de millones de personas que sufren este típico problema de salud. Alveos El invento millonario que te ayudará con tu estrés: de qué trata El dispositivo se llama Alveos y funciona como un monitor de salud respiratoria que se coloca en el hueco del cuello, justo en la base de la garganta. A diferencia de los relojes inteligentes que intentan adivinar el ritmo respiratorio midiendo el pulso en la muñeca, este equipo actúa como un estetoscopio digital que escucha directamente el sonido del aire pasando por la tráquea.

Esta ubicación estratégica le permite captar con precisión absoluta la intensidad y la frecuencia de cada inhalación y exhalación. Al tener datos reales y no estimaciones, el sistema puede detectar si la persona está hiperventilando o respirando de forma superficial, alertando al usuario para que corrija su patrón respiratorio antes de que el estrés se dispare.

Embed - Alveos One: Wearable for Breath Control & Nervous System Regulation Las características destacadas de este invento Lo más interesante es su integración con el celular, que convierte los ejercicios de respiración en videojuegos interactivos. En lugar de seguir instrucciones aburridas, el usuario controla lo que pasa en la pantalla, como mover un auto o hacer volar un pájaro, usando únicamente la fuerza de su propia respiración como si fuera un control remoto.

El aparato cuenta con un procesador avanzado capaz de analizar el sonido en tiempo real para aislar la respiración del ruido ambiente. Esto garantiza que el dispositivo funcione correctamente incluso en lugares ruidosos como una oficina o el transporte público, sin confundir la voz humana o el tráfico con el flujo de aire del usuario. Su diseño es ergonómico y discreto, pensado para llevarlo puesto durante el día sin que moleste, y su batería ofrece autonomía para múltiples sesiones de relajación. Para quienes quieran probarlo, el equipo ya se puede reservar a través de la plataforma Kickstarter con un precio de lanzamiento que parte de los 249 dólares, con envíos internacionales programados para los próximos meses.

Temas Millones