Ahorra tiempo y dinero: el invento que mantendrá tu pileta limpia hasta el próximo verano

Este dispositivo llegó para acabar con un problema cotidiano, que sufren varios usuarios a la hora de mantener en condiciones su piscina.

Con este aparato, se terminará el drama de buscar mantener la piscina en condiciones.

La industria de la tecnología invierte millones de dólares en buscar soluciones a los problemas cotidianos , alivianando así las tareas de muchas personas que no cuentan con el tiempo o los recursos suficientes para equilibrar esas responsabilidades con su día a día.

Limpiar la pileta entra en esa lista de cosas demandantes, que para hacerlas uno mismo requiere aprender muchas habilidades y no siempre contratar a alguien es lo más barato. El gasto es temporada a temporada, por lo que este invento facilitará los dramas que viven con piscina en la casa y saben los dolores de cabeza que se sufren al mantenerla en condiciones.

La empresa de tecnología Ecovacs presentó hace poco el Ultramarine P1 , un robot limpiafondos totalmente independiente . Este equipo se destaca en el mercado por su capacidad de operar sin ningún tipo de intervención humana, lo que facilita enormemente el cuidado diario del agua.

Este aparato llegó para revolucionar el mercado de la tecnología apuntada a cuidar el estado de las piletas fuera de temporada.

Su principal atractivo radica en un sistema interno que le otorga una impresionante potencia de aspirado. Gracias a esta fuerza de succión de 18 mil litros por hora , el aparato logra levantar del fondo toda la arena, la tierra, las hojas y cualquier otra suciedad que suele quedarse estancada.

El diseño no solo está pensado para limpiar el piso a fondo, sino que también cuenta con cuatro cepillos de rodillo independientes que mejoran su agarre. Esta característica técnica le permite trepar por las paredes de la pileta sin resbalarse, logrando una limpieza mucho más profunda en todas las superficies sumergidas.

Otra ventaja importante es su sistema de navegación inteligente, que traza rutas precisas para no pasar dos veces por el mismo lugar. De esta forma, el dispositivo consigue abarcar casi toda la pileta en una fracción del tiempo que llevaría hacerlo con el clásico barrefondo manual.

Ultramarine P1 Ecovacs Las funciones de este equipo lo convierten en una garantía para mantener cualquier psicina de un hogar. Ecovacs

El objetivo de los creadores con este dispositivo

El propósito principal detrás del Ultramarine P1 es trasladar la comodidad de los electrodomésticos inteligentes que ya usamos adentro de casa directo hacia el jardín. Los fabricantes buscaron ofrecer una solución definitiva para una de las tareas más repetitivas y agotadoras de la temporada de calor.

El desarrollo de este aparato se centró en solucionar los dos grandes problemas de los limpiafondos automáticos: la falta de autonomía y la incomodidad de los cables. Al eliminar las conexiones físicas, se buscó que el equipo pueda moverse con total libertad sin riesgo de enredos o de quedar trabado en los rincones de la pileta.

Para lograr este funcionamiento inalámbrico, el robot cuenta con una batería de 5.200 mAh que ofrece hasta tres horas de uso continuo. Con esta potencia, el equipo puede cubrir superficies de hasta 180 metros cuadrados con una sola carga y, al finalizar su tarea, se estaciona automáticamente contra la pared para que sea fácil retirarlo del agua.

Embed - ULTRAMARINE P1 HTU 1 Unboxing

Otro punto fundamental de este invento es la integración con una aplicación móvil. Desde el celular se pueden programar los horarios de limpieza, elegir entre diferentes modos de profundidad y monitorear el estado de la batería, permitiendo que el mantenimiento se gestione de forma remota sin tener que estar presente.

Respecto a su comercialización, el equipo tiene un precio de 599 dólares y ya se encuentra disponible para la compra. Actualmente se puede conseguir a través de la tienda oficial de Ecovacs o mediante grandes plataformas de comercio electrónico como Amazon.