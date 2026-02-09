Fue clave en una de las series más importantes de la historia, ganó millones y los regaló antes de morir + Seguir en









Una de las mentes brillantes detrás de uno de los éxitos más importantes de la TV.

Su rol fue clave para darle vida a uno de los programas más importantes de todos los tiempos. CNN

Hacer una fortuna de millones de dólares es el sueño de muchos, pero también es necesario tener el tiempo para poder disfrutarla. Muchos consiguieron poner de pie grandes imperios, pero su salud no les permitió gastar todo lo que cosecharon luego de arduos años de trabajo.

Sam Simon tuvo una capacidad creativa que le permitió ser una pieza fundamental en una de las series que al día de hoy cautiva a niños, jóvenes y adultos, pero tuvo una noticia repentina que puso su vida en jaque. Aunque lejos de preocuparse, decidió donar todo lo que ganó y ver en vida los actos de su filantropía.

Sam Simons AP Images Simon decidió tener un gran gesto al recibir un complicado diagnostico. AP Images La historia de Sam Simon y qué hizo con sus millones Sam Simon desarrolló Los Simpson junto a Matt Groening y James L. Brooks en 1989, desempeñándose como showrunner durante las primeras cuatro temporadas. En esa etapa definió el tono satírico de los personajes, sumando este éxito a una trayectoria que ya incluía trabajos como guionista en sitcoms legendarias como Taxi y Cheers.

Su salida de la serie animada en 1993 incluyó una negociación contractual agresiva que le permitió retener su crédito de productor ejecutivo y los puntos de participación en las ganancias. Este acuerdo le garantizó ingresos anuales de decenas de millones de dólares provenientes de la sindicación global y el merchandising, aun cuando ya no supervisaba los guiones.

El escenario cambió drásticamente en 2012, cuando los médicos le diagnosticaron un cáncer de colon terminal y le dieron un pronóstico de pocos meses de vida. Ante la certeza de su final, Simon resolvió desprenderse sistemáticamente de sus activos para ver el impacto real de su ayuda mientras aún respiraba.

Los fondos fueron transferidos a organizaciones como PETA y la Sea Shepherd Conservation Society, además de financiar su propia fundación para rescatar perros y entrenarlos como animales de asistencia. El productor falleció el 8 de marzo de 2015, tras lograr redistribuir casi la totalidad de su fortuna en causas benéficas. Embed - Los Simpson - Intro Fortuna de millones: el patrimonio de Sam Simon Al momento de su muerte, distintos medios especializados señalaron que el patrimonio neto de Sam Simon era de 100 millones de dólares. Estos provenían de las regalías que recibió por parte de Los Simpson, la serie animada más exitosa de la historia de la televisión. Además de su rol en la pantalla chica, sus pasiones eran jugar al póker y practicar boxeo. Estuvo casado con la actriz Jennifer Tilly, de la cual se divorció y le dejó el 30% de las regalías que recibiría por parte del programa de TV. Según distintas fuentes, esto significó una ganancia de entre 6 y 10 millones de dólares para su exesposa, la cual al día de hoy también goza de ese beneficio.

