De ganar cientos de millones de dólares como la más querida del país a exiliarse en Inglaterra: el presente de Ellen DeGeneres

Fue durante años una de las caras más populares de la TV de Estados Unidos, pero ahora vive alejada de las cámaras en Europa.

La industria del entretenimiento en Estados Unidos es una de las puertas para ganar millones de dólares , en especial cuando se lleva adelante un proyecto de mucho éxito sostenido durante varios años. Pero si bien la constancia es necesaria, también hay que cuidarse al extremo porque cualquier detalle puede llegar a derrumbar imperios televisivos.

Ellen DeGeneres tuvo muchas idas y vueltas, pero llegó a estar tan fuerte en la opinión pública que nadie podía creer cómo se dio su caída. Un escándalo la obligó a terminar con su show y, alejada completamente de las cámaras, hoy vive una vida tranquila fuera de sus tierras natales.

Ellen DeGeneres comenzó su camino en el mundo del espectáculo haciendo presentaciones de comedia en vivo durante la década de 1980. Su talento para el humor la llevó rápidamente a la televisión, donde logró protagonizar su propia serie, titulada "Ellen" , que se emitió entre 1994 y 1998.

Tras sufrir un traspié en su carrera como actriz, consiguió abrirse paso en un nuevo rol como conductora de un programa de entrevistas.

El gran momento de esa etapa ocurrió en 1997 , cuando la actriz decidió hacer pública su homosexualidad en un episodio que atrajo a 42 millones de espectadores . Sin embargo, la noticia generó un fuerte rechazo en algunos sectores y provocó que marcas como Chrysler y JCPenney retiraran sus publicidades, lo que terminó en la cancelación de la serie y un freno total en su carrera.

Su gran regreso sucedió en el año 2003, impulsado por su aclamada participación como la voz del personaje Dory en la película "Buscando a Nemo" . Con este nuevo empuje, estrenó su famoso programa de entrevistas matutino, "The Ellen DeGeneres Show" , con el que volvió a conquistar al público de su país.

Ese programa fue el verdadero motor de su riqueza. Su enorme fortuna no salió solo de su sueldo como conductora, sino de haber creado su propia productora, llamada A Very Good Production, y de retener los derechos para vender el formato en todo el mundo. Este armado le permitió alcanzar ingresos calculados en 50 millones de dólares por año durante casi dos décadas.

Ellen DeGeneres 1 John Locher / AP DeGeneres consiguió llevar adelante un show de mucho éxito en la televisión estadounidense. John Locher / AP

Cancelaciones y maltrato: el fin de su programa

Durante muchos años, la conductora cerraba cada emisión pidiendo a su audiencia que fuera amable con los demás. Sin embargo, esa imagen perfecta se derrumbó a mediados de 2020, cuando una investigación periodística sacó a la luz los testimonios de diez exempleados que denunciaron un ambiente laboral insoportable detrás de las cámaras.

Las denuncias detallaron graves episodios de racismo, acoso e intimidación por parte de tres productores ejecutivos del ciclo. Además, los trabajadores apuntaron directamente contra la propia DeGeneres por permitir este clima y por sostener reglas internas muy estrictas, como la prohibición de mirarla a los ojos cuando caminaba por los pasillos del estudio.

El tamaño del escándalo obligó a la compañía Warner Bros. a iniciar una investigación que terminó con el despido inmediato de esos tres ejecutivos. Aunque la presentadora pidió disculpas públicas al inicio de la siguiente temporada, las marcas se alejaron rápidamente y el programa perdió más de un millón de espectadores diarios.

Ante la falta de apoyo comercial y con el formato totalmente desgastado por el escándalo, en mayo de 2021 la conductora anunció de manera oficial que el ciclo llegaría a su fin. Tras más de 3 mil episodios emitidos, el programa bajó el telón de forma definitiva en 2022, cerrando la etapa más exitosa de su vida.

Embed - The Final 'Ellen' Episode

El motivo del exilio de Ellen en Inglaterra

Tras el final de su programa y luego de hablar sobre el tema en su último especial de comedia en 2024, la presentadora decidió buscar distancia física de la industria. Junto a su esposa, la actriz Portia de Rossi, compró una histórica casa rural ubicada en la región de los Cotswolds, en la campiña inglesa.

En un principio, la idea de comprar este inmueble era tener un lugar de descanso para escapar de la constante presión mediática de Hollywood durante algunos meses al año. Sin embargo, un cambio en el país modificó los planes de la pareja y transformó esta casa en una vivienda permanente.

El motivo que la empujó a este exilio fue netamente político, más precisamente tras las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. La pareja había viajado al Reino Unido en los días previos a la votación y, al confirmarse la victoria de Donald Trump, tomaron la decisión de no regresar a los Estados Unidos.

Actualmente, la exconductora se encuentra completamente alejada de las cámaras y lleva una vida dedicada a criar animales en su nueva granja.

Fortuna de millones: el patrimonio de Ellen DeGeneres

Actualmente, el patrimonio neto de Ellen DeGeneres es de 500 millones de dólares, según distintos medios especializados. Esto se debe a las enormes ganancias que acumuló durante las 19 temporadas de su programa de entrevistas.

Lejos de dejar esa plata quieta, la comediante y su esposa armaron un negocio increíble comprando y vendiendo mansiones de muchísimo lujo en California. A lo largo de los años, llegaron a tener un conjunto de propiedades que superó los 100 millones de dólares, dedicándose a remodelar casas gigantes para luego venderlas más caras a otras celebridades.

Para entender los números reales que maneja, en 2014 compró una impresionante mansión en Los Ángeles por 40 millones y, tan solo seis meses después, se la vendió al fundador de Napster, Sean Parker, por 55 millones. También le vendió un enorme complejo en Beverly Hills al conductor Ryan Seacrest por 37 millones.