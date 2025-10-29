Agrosurmax anunció una oportunidad de inversión en exportación de carne vacuna a EEUU







El fideicomiso ganadero lanzó un proyecto para exportar 27 toneladas mensuales al mercado estadounidense. El requisito de inversión mínima es de u$s300 mensuales con un plazo de contrato de 18 meses.

Agrosurmax S.A. lanzó una nueva oportunidad para inversores interesados en el crecimiento del mercado cárnico argentino a partir de la reciente ampliación de la cuota de importación de carne vacuna a Estados Unidos de 20.000 a 80.000 toneladas anuales por parte del gobierno de Donald Trump. El fideicomiso ganadero destacado en la industria está bien posicionado para capitalizar esta expansión con su proyecto de exportación.

La empresa, que opera campos para engorda de ganado en feedlot y forma parte de un grupo económico que incluye el frigorífico matadero American Meat, planea exportar 27 toneladas mensuales de carne de calidad premium. Estas operaciones están respaldadas por un sólido esquema de comercialización que incluye tiendas físicas y la plataforma de e-commerce beefclub.com.ar, que ha demostrado un crecimiento constante en las ventas.

proyecto feed lot agrosurmax Oportunidad de inversión En ese marco, Agrosurmax S.A. invita a los inversores a ser parte de este proyecto innovador, con una inversión mínima de u$s300 mensuales. El plazo del contrato es de 18 meses, con pagos de renta cada tres meses, lo que ofrece una oportunidad accesible y atractiva para quienes deseen participar en el crecimiento del sector.

“Estamos entusiasmados con la posibilidad de expandir nuestra presencia en el mercado estadounidense y creemos que esta es una excelente oportunidad para que los inversores se unan a nosotros en este emocionante viaje", comentó Aguiar Jr., presidente de Agrosurmax S.A. “La integración de nuestra producción y procesos de comercialización asegura un producto de alta calidad que cumple con las exigencias del consumidor estadounidense”, destacó.

surmax eeuu Esta es una oportunidad única para quienes buscan diversificar su portafolio de inversión en un sector en crecimiento. Los interesados pueden contactarse directamente con Agrosurmax S.A. para obtener más información sobre el proyecto y los detalles de inversión.

El fideicomiso ganadero Agrosurmax S.A. se dedica a la producción y comercialización de carne envasada al vacío, asegurando estándares de calidad y trazabilidad desde el campo hasta el consumidor final. Con el respaldo de American Meat, un nombre consolidado en la industria cárnica, la empresa se encuentra en una posición estratégica para fomentar la confianza y el interés de sus inversores.