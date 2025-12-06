Los Pumas 7's ganaron su grupo y avanzaron a semifinales en Sudáfrica + Seguir en









El seleccionado argentino recuperó su nivel en la etapa de Ciudad del Cabo y este domingo irá por un lugar en la final. Tras un inicio demoledor y una caída ajustada ante España, el equipo de Gómez Cora se quedó con el primer puesto del grupo.

Argentina consiguió el punto bonus que necesitaba ante España y avanzó a semifinales, donde se medirá con Fiji. @dayabay

Los Pumas 7’s volvieron a meterse entre los cuatro mejores del circuito al cerrar una sólida actuación en la etapa de Ciudad del Cabo, donde terminaron primeros en su zona y se clasificaron a las semifinales. El conjunto de Santiago Gómez Cora, que venía de una floja producción en Dubái -octavo puesto y varias dudas-, enfrentará este domingo a Fiji a las 7:44 (hora argentina) por un lugar en la final.

El pasaje a semifinales llegó con suspenso. En el último partido del grupo, Argentina cayó ante España por 31-26, pero el margen reducido le permitió quedarse con el punto bonus defensivo que necesitaba para asegurarse el liderazgo. Un try de Eliseo Morales en el cierre, tras una buena acción de Sebastián Dubuc y la conversión de Santiago Mare, selló la diferencia justa para avanzar.

La jornada había comenzado con un triunfo categórico del seleccionado argentino frente a Australia, finalista en Dubái. Fue 36-0, una demostración de dominio total: defensa intensa, ataques profundos y seis tries, convertidos por Luciano González y Matteo Graziano (dos cada uno), más aportes de Santiago Mare y Marcos Moneta. Las conversiones corrieron por cuenta de González y Santiago Vera Feld.

En el segundo encuentro de la fase de grupos, Los Pumas 7’s se tomaron revancha de Francia, que los había derrotado de manera categórica en la etapa anterior. Esta vez fue triunfo 24-19, apoyado en un arranque efectivo en cada tiempo. Los tries fueron marcados por Vera Feld, González (dos) y Martiniano Arrieta, consolidando la recuperación del equipo.

Cierre apretado y clasificación asegurada El duelo final ante España mostró dos caras: un primer tiempo adverso, en el que los europeos se fueron al descanso 17-7, y una segunda parte donde Argentina empujó hasta conseguir la diferencia necesaria. Con un nuevo try de Moneta, otro de Morales y la conversión de Mare, el equipo garantizó el primer puesto de la zona gracias al punto bonus.

En la rotación de jugadores, Gómez Cora utilizó como base a Matteo Graziano, Santiago Vera Feld, Santiago Álvarez, Pedro de Haro, Santiago Mare (capitán), Luciano González y Marcos Moneta, mientras que Arrieta, Morales, Dubuc y Valentín Maldonado ingresaron desde el banco. Santino Zangara fue el único que no sumó minutos. Cómo sigue el torneo En la otra llave del certamen, Sudáfrica terminó líder del Grupo A, seguido por Fiji, mientras que Nueva Zelanda y Gran Bretaña completaron la zona. Los Pumas 7’s buscarán el pase a la final a las 11:43 (hora argentina). Si no logran avanzar, disputarán el bronce a las 10:42 frente al perdedor de la otra semifinal.