ANSES explicó por qué algunas personas dejan de cobrar la AUH en diciembre 2025

De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las asignaciones familiares aumentarán un 2,43%, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

Junto con los montos actualizados, los titulares de la AUH podrán acceder a la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche este mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ya oficializó su calendario de pagos correspondiente a diciembre 2025 . En este sentido, por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones aumentarán un 2,34% , de acuerdo al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Y uno de los grupos que percibirán el incremento son los que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) . Una ayuda económica destinada a familias en situación de vulnerabilidad para garantizar que los menores accedan a derechos fundamentales, como salud y educación.

Además, el organismo entregará dos bonos extras a sus titulares para contribuir a la seguridad alimentaria de los niños, niñas y adolescentes del país: la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche .

La AUH es una suma mensual que se paga por cada hijo menor de 18 años que pertenece a un grupo familiar sin trabajo o que se desempeña en la economía informal. Con el fin de poder igualar las oportunidades de todos los niños y adolescentes del país, esta asignación está dirigida a la madre, padre o titular con menores a cargo que sea:

Por su parte, los requisitos para acceder son:

De la madre, padre o titular a cargo:

Ser argentino y residir en el país. Si sos extranjero o naturalizado, debés tener como mínimo 2 años de residencia.

Del hijo:

Ser menor de 18 años. No hay límite de edad en caso de hijo con discapacidad.

Ser soltero.

A través de la presentación de la Libreta AUH, se debe verificar que los hijos hasta los 4 años cumplan con los controles sanitarios y de vacunación. Desde los 5 y hasta los 18 años, además de los criterios de salud, se debe probar que concurren a establecimientos educativos.

Por qué ANSES puede darme de baja de la AUH

ANSES puede suspender o dar de baja el cobro de la AUH por distintos motivos vinculados a la situación laboral, económica o documental del titular y su familia. Entre ellos, se encuentran:

Cambio en la situación laboral del adulto responsable: cuando el titular consigue un empleo formal y pasa a estar registrado en relación de dependencia o se inscribe como monotributista (excepto monotributo social y personal de casas particulares).

Superar el tope de ingresos del hogar (equivalente a dos salarios mínimos).

Incompatibilidades con otras ayudas o prestaciones de ANSES

Falta de acreditación de residencia mínima (para personas extranjeras)

No presentar la Libreta de AUH (registra los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores de edad).

Hijos que superan la edad límite o figuran en otro grupo familiar

ANSES.jpg

Monto de la AUH en diciembre

A través de las resoluciones 359/2025 y 361/2025, publicadas en el Boletín Oficial, las jubilaciones otorgadas por ANSES aumentarán un 2,34% en diciembre 2025, correspondiente al dato de la inflación de octubre que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

El total de la Asignación Universal por Hijo (AUH), por su parte, es de $122.492 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares sólo van a recibir el 80% del monto ($97.993,6), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $398.853, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $61.252 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $199.433,02.

Extras que puede cobrar

Tarjeta Alimentar

El programa está disponible para titulares de la AUH, Asignación Universal por Embarazo (AUE) y madres de siete hijos o más que reciban una Pensión No Contributiva (PNC). Su entrega permite la compra exclusiva de alimentos y bebidas no alcohólicas, y no puede utilizarse para extraer dinero en efectivo ni para adquirir otros productos.

A diferencia de otras prestaciones, el aumento no alcanza al valor de este bono, el cual se encuentra congelado desde del año pasado. De esta manera, sus cifras, dependiendo de la cantidad de menores que vivan en el hogar, serán:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

El pago se deposita en la misma cuenta en la que los beneficiarios reciben la asignación central y se acredita automáticamente junto con el haber mensual.

Complemento Leche

En el marco del Plan "1000 Días", se entregará este apoyo económico a madres gestantes que perciban la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y a titulares de la AUH con niños de hasta 3 años para asegurar una buena nutrición en los primeros años de vida de los menores.

Este beneficio es compatible con la Tarjeta Alimentar, lo que permite a muchas familias recibir ambos extras al mismo tiempo. Su valor ascendió a $46.198,32 en diciembre 2025.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en diciembre 2025

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre

Asignación Por Embarazo