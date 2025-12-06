SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

6 de diciembre 2025 - 00:00

Dólar hoy: a cuánto cotiza este sábado 6 de diciembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial cotizó a $1.410 para la compra y a $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotizó a $1.411,91 para la compra y a $1.462,75 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, sábado 6 de diciembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.435.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, sábado 6 de diciembre

El dólar blue cotizó en $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, sábado 6 de diciembre

El dólar CCL cotiza a $1.504,82 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,9%.

Valor del dólar MEP hoy, sábado 6 de diciembre

El dólar MEP opera a $1.472,92 y la brecha con el dólar oficial es de 2,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, sábado 6 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898.

Cotización del dólar cripto hoy, sábado 6 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.490,13, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, sábado 6 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s88.887, según Binance.

