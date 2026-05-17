Arranca el "Black Nacional Mayorista": habrá descuentos de hasta 40% en alimentos, bebidas y productos de limpieza + Agregar ámbito en









El evento se realizará del 18 al 24 de mayo con promociones especiales para consumidores y comercios.

CADAM impulsa una semana de descuentos en todo el país con promociones presenciales y online en artículos esenciales. Reuters

Desde este lunes 18 y hasta el 24 de mayo se realizará el primer “Black Week Nacional Mayorista” del año, una iniciativa impulsada por la Cámara de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) junto a fabricantes y distribuidores para incentivar el consumo en medio de la desaceleración inflacionaria y la caída de ventas.

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Durante toda la semana, cerca de 200 locales mayoristas adheridos en todo el país —tanto con atención presencial como a través de plataformas online— ofrecerán promociones especiales y rebajas de hasta el 40% en productos de consumo masivo. Entre los rubros alcanzados se encuentran alimentos, bebidas, artículos de limpieza y productos de perfumería.

La propuesta estará dirigida tanto al público general como a los comercios de cercanía que se abastecen en el canal mayorista, como supermercados barriales, almacenes, kioscos y perfumerías. Desde CADAM explicaron que el objetivo es fortalecer las ventas del sector y apuntalar el consumo cotidiano, que todavía muestra señales de debilidad pese a la desaceleración de la inflación.

black week nacional 2026 La iniciativa busca apuntalar el consumo cotidiano y fortalecer al canal mayorista del que se abastecen almacenes, kioscos y supermercados barriales.

El lanzamiento del “Black Week Nacional Mayorista” se produce luego de que el INDEC informara una inflación de 2,6% en abril, el registro mensual más bajo desde noviembre de 2025 y el primero en mostrar una desaceleración tras diez meses consecutivos de subas.

Según indicaron desde la entidad empresaria, cada comercio adherido definirá de manera independiente los productos alcanzados, el porcentaje de descuento y las promociones disponibles durante la semana. El evento combinará ofertas presenciales y ventas online para ampliar el alcance de las promociones en todo el país. Se podrán consultar los locales adheridos en: https://www.cadam.com.ar/actividades/black-mayorista

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