De cuánto es la fortuna de Hailie Mathers, la hija influencer de Eminem

Si bien es reconocida por su padre, también supo construir una carrera exitosa destacándose por su propio talento.

Gracias a su talento, pudo generar sus primeros millones y está en pleno crecimiento.

Hailie Mathers logró construir una identidad propia dentro del mundo del entretenimiento y las redes sociales, alejándose parcialmente de la enorme sombra mediática de su padre, el rapero Eminem. Con el paso de los años, se transformó en una influencer seguida por millones de personas y en una figura muy popular en internet.

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Aunque durante gran parte de su infancia mantuvo un perfil bajo, la hija del creador de “Lose Yourself” comenzó a ganar notoriedad gracias a sus apariciones indirectas en canciones y referencias constantes dentro de la carrera musical de Eminem. Más tarde decidió aprovechar esa fama para desarrollar sus propios proyectos digitales.

Actualmente, Hailie Mathers posee una fortuna millonaria gracias a su carrera como influencer, podcaster y creadora de contenido. En 2026 continúa expandiendo su presencia en redes sociales y consolidándose como una de las hijas de celebridades más reconocidas de internet.

Conocida por ser la hija de Eminem, supo hacer su propio camino y generar sus millones.

Hailie Jade Scott Mathers nació el 25 de diciembre de 1995 en Detroit, Estados Unidos. Es la única hija biológica de Eminem, cuyo nombre real es Marshall Mathers, y de Kim Scott . Desde muy pequeña estuvo vinculada indirectamente a la fama debido a la enorme popularidad internacional de su padre.

El rapero la mencionó en varias de sus canciones más famosas, incluyendo “Mockingbird”, “Hailie’s Song” y “When I’m Gone”. Gracias a eso, millones de fanáticos comenzaron a interesarse por la vida de la joven incluso cuando todavía permanecía alejada de los medios y las redes sociales.

A pesar de crecer bajo una enorme exposición mediática, Hailie mantuvo una vida relativamente reservada. Estudió psicología en la Universidad Estatal de Michigan y recién después de terminar sus estudios decidió comenzar a construir una carrera pública vinculada al contenido digital y el lifestyle.

Hailie Mathers Su podcast es uno de los más vistos en Youtube. Crédito: Instagram Hailie Mathers

Su carrera como influencer

Tras finalizar la universidad, Hailie Mathers comenzó a desarrollar una fuerte presencia en Instagram y otras plataformas sociales. Su contenido relacionado con moda, bienestar, viajes y estilo de vida rápidamente captó la atención de millones de seguidores.

Con el paso del tiempo logró posicionarse como influencer y trabajar con distintas marcas, diferenciándose de otras figuras vinculadas al mundo celebrity por mantener una imagen más reservada y auténtica. Su crecimiento digital también estuvo impulsado por la curiosidad permanente del público sobre la vida privada de la familia Mathers.

En 2022 lanzó el podcast “Just a Little Shady”, cuyo nombre hace referencia al alter ego artístico de Eminem, Slim Shady. El proyecto le permitió ampliar todavía más su popularidad y conectar con una audiencia interesada en temas cotidianos, relaciones, cultura pop y experiencias personales.

Hailie Mathers Podcast Entre sus actividades, realiza remodelaciones de casas como en Extreme Makeover. Imagen: Just a Little Shady/Youtube

La emotiva revelación de su embarazo y el homenaje a su padre

En 2024, Hailie Mathers se casó con Evan McClintock, su pareja de larga data, en una ceremonia privada realizada en Michigan. Poco tiempo después, la influencer sorprendió a sus seguidores al anunciar que esperaba su primer hijo.

La noticia del embarazo se volvió especialmente emotiva por la manera en que fue revelada públicamente. El anuncio apareció en el videoclip de la canción “Temporary” de Eminem, donde Hailie le entrega a su padre una camiseta con la palabra “Grandpa” junto a una ecografía del bebé.

En marzo de 2025 nació Elliot Marshall McClintock, el primer hijo de Hailie. El segundo nombre del bebé, Marshall, fue elegido como homenaje directo a Eminem y emocionó profundamente a los fanáticos del rapero, quienes siguieron durante décadas la relación entre padre e hija a través de la música.

Embed - Eminem - Temporary (feat. Skylar Grey) [Official Music Video]

Fortuna de millones: el patrimonio de Hailie Mathers

Hailie Mathers posee un patrimonio estimado en 5 millones de dólares en 2026. La mayor parte de esa fortuna proviene de sus actividades como influencer, podcaster y creadora de contenido digital.

Además de los ingresos por redes sociales y acuerdos comerciales con marcas, su popularidad continúa creciendo gracias a sus proyectos personales y a la enorme atención mediática que genera todo lo relacionado con la familia de Eminem. A sus 30 años, Hailie logró transformar su fama heredada en una carrera propia dentro del mundo online.