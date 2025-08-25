SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Banco Provincia y Provincia NET lanzan un concurso de innovación financiera con premios por $18 millones

La iniciativa está orientada a captar ideas que contribuyan a mejorar la experiencia de usuarios de productos y servicios de la banca pública bonaerense. La inscripción estará abierta hasta el 26 de septiembre. Podrán participar todas las personas mayores de 18 años residentes en Argentina.

Banco Provincia y Provincia NET abrieron la inscripción al Concurso de Innovación Financiera, una iniciativa que busca captar proyectos tecnológicos aplicados a los servicios financieros y premiará a las mejores ideas con $18 millones.

El certamen apunta a mejorar la experiencia de los usuarios, fortalecer la inclusión y promover el desarrollo productivo, en línea con los valores institucionales de la banca pública bonaerense.

Quiénes pueden participar

La convocatoria está abierta a todas las personas mayores de 18 años residentes en Argentina. Pueden postularse de forma individual o en equipos de hasta cinco integrantes.

Quedan excluidos los empleados de Banco Provincia y Provincia NET, así como los miembros del jurado, comité evaluador y sus familiares directos.

Qué tipo de proyectos se buscan

Las propuestas deben aportar creatividad, aplicabilidad e impacto positivo en el ecosistema financiero. Entre las temáticas se destacan:

  • Nuevas funcionalidades en Cuenta DNI, homebanking BIP y el portal de e-commerce Provincia Compras.

  • Soluciones de cobro para comercios.

  • Productos de financiamiento para individuos, MiPymes y grandes empresas.

  • Herramientas de ahorro e inversión.

  • Servicios para el sector público.

  • Inclusión y educación financiera.

  • Finanzas abiertas y uso de inteligencia de datos.

  • Otras innovaciones aplicables a la banca digital.

Premios

  • 1º premio: $10.000.000

  • 2º premio: $5.000.000

  • 3º premio: $3.000.000

Modalidad y evaluación

Los proyectos deberán presentarse en formato PDF (convertido desde PowerPoint o Word), con una extensión de entre 15 y 20 páginas o diapositivas.

Un Comité Evaluador seleccionará seis finalistas, quienes expondrán en una jornada presencial ante un jurado encargado de elegir a los ganadores.

Fechas clave

  • Inicio de inscripción: 13 de agosto de 2025

  • Cierre: 26 de septiembre de 2025

  • Evaluación: 29 de septiembre al 31 de octubre

  • Anuncio de finalistas: 3 de noviembre

  • Premiación: 26 de noviembre

La inscripción se realiza a través de un formulario digital donde se deberán cargar los datos personales, el proyecto y la aceptación de las bases y condiciones.

