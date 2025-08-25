Banco Provincia y Provincia NET lanzan un concurso de innovación financiera con premios por $18 millones







La iniciativa está orientada a captar ideas que contribuyan a mejorar la experiencia de usuarios de productos y servicios de la banca pública bonaerense. La inscripción estará abierta hasta el 26 de septiembre. Podrán participar todas las personas mayores de 18 años residentes en Argentina.

El certamen apunta a mejorar la experiencia de los usuarios, fortalecer la inclusión y promover el desarrollo productivo, en línea con los valores institucionales de la banca pública bonaerense.

Banco Provincia y Provincia NET abrieron la inscripción al Concurso de Innovación Financiera, una iniciativa que busca captar proyectos tecnológicos aplicados a los servicios financieros y premiará a las mejores ideas con $18 millones.

Quiénes pueden participar La convocatoria está abierta a todas las personas mayores de 18 años residentes en Argentina. Pueden postularse de forma individual o en equipos de hasta cinco integrantes.

Quedan excluidos los empleados de Banco Provincia y Provincia NET, así como los miembros del jurado, comité evaluador y sus familiares directos.

innovacion Qué tipo de proyectos se buscan Las propuestas deben aportar creatividad, aplicabilidad e impacto positivo en el ecosistema financiero. Entre las temáticas se destacan:

Nuevas funcionalidades en Cuenta DNI , homebanking BIP y el portal de e-commerce Provincia Compras.

Soluciones de cobro para comercios.

Productos de financiamiento para individuos, MiPymes y grandes empresas.

Herramientas de ahorro e inversión.

Servicios para el sector público.

Inclusión y educación financiera.

Finanzas abiertas y uso de inteligencia de datos.

Otras innovaciones aplicables a la banca digital. Premios 1º premio: $10.000.000

2º premio: $5.000.000

3º premio: $3.000.000 Modalidad y evaluación Los proyectos deberán presentarse en formato PDF (convertido desde PowerPoint o Word), con una extensión de entre 15 y 20 páginas o diapositivas. Un Comité Evaluador seleccionará seis finalistas, quienes expondrán en una jornada presencial ante un jurado encargado de elegir a los ganadores. Fechas clave Inicio de inscripción: 13 de agosto de 2025

Cierre: 26 de septiembre de 2025

Evaluación: 29 de septiembre al 31 de octubre

Anuncio de finalistas: 3 de noviembre

Premiación: 26 de noviembre La inscripción se realiza a través de un formulario digital donde se deberán cargar los datos personales, el proyecto y la aceptación de las bases y condiciones.