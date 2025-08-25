Banco Provincia y Provincia NET abrieron la inscripción al Concurso de Innovación Financiera, una iniciativa que busca captar proyectos tecnológicos aplicados a los servicios financieros y premiará a las mejores ideas con $18 millones.
- ámbito
- Negocios
- Banco Provincia
Banco Provincia y Provincia NET lanzan un concurso de innovación financiera con premios por $18 millones
La iniciativa está orientada a captar ideas que contribuyan a mejorar la experiencia de usuarios de productos y servicios de la banca pública bonaerense. La inscripción estará abierta hasta el 26 de septiembre. Podrán participar todas las personas mayores de 18 años residentes en Argentina.
-
Últimos días de agosto 2025: cuáles son los descuentos vigentes de Cuenta DNI
-
Cuenta DNI: este es el beneficio con el que podrás ahorrar en perfumerías y farmacias
El certamen apunta a mejorar la experiencia de los usuarios, fortalecer la inclusión y promover el desarrollo productivo, en línea con los valores institucionales de la banca pública bonaerense.
Quiénes pueden participar
La convocatoria está abierta a todas las personas mayores de 18 años residentes en Argentina. Pueden postularse de forma individual o en equipos de hasta cinco integrantes.
Quedan excluidos los empleados de Banco Provincia y Provincia NET, así como los miembros del jurado, comité evaluador y sus familiares directos.
Qué tipo de proyectos se buscan
Las propuestas deben aportar creatividad, aplicabilidad e impacto positivo en el ecosistema financiero. Entre las temáticas se destacan:
-
Nuevas funcionalidades en Cuenta DNI, homebanking BIP y el portal de e-commerce Provincia Compras.
Soluciones de cobro para comercios.
Productos de financiamiento para individuos, MiPymes y grandes empresas.
Herramientas de ahorro e inversión.
Servicios para el sector público.
Inclusión y educación financiera.
Finanzas abiertas y uso de inteligencia de datos.
Otras innovaciones aplicables a la banca digital.
Premios
-
1º premio: $10.000.000
-
2º premio: $5.000.000
-
3º premio: $3.000.000
Modalidad y evaluación
Los proyectos deberán presentarse en formato PDF (convertido desde PowerPoint o Word), con una extensión de entre 15 y 20 páginas o diapositivas.
Un Comité Evaluador seleccionará seis finalistas, quienes expondrán en una jornada presencial ante un jurado encargado de elegir a los ganadores.
Fechas clave
-
Inicio de inscripción: 13 de agosto de 2025
-
Cierre: 26 de septiembre de 2025
-
Evaluación: 29 de septiembre al 31 de octubre
-
Anuncio de finalistas: 3 de noviembre
-
Premiación: 26 de noviembre
La inscripción se realiza a través de un formulario digital donde se deberán cargar los datos personales, el proyecto y la aceptación de las bases y condiciones.
Dejá tu comentario