Cómo aplicar al descuento de Cuenta DNI en carnicerías este sábado 11 de octubre 2025

En los últimos años, las billeteras virtuales se consolidaron como una herramienta clave para simplificar pagos y aprovechar beneficios exclusivos en distintos comercios. Entre estas plataformas, Cuenta DNI, la app del Banco Provincia, destaca como una alternativa ágil, práctica y segura.
Pagando con el QR de la app del Banco Provincia, podés aprovechar hasta un 35% de reintegro en comercios adheridos para ahorrar en tus compras.
Además, ofrece promociones imperdibles para sus más de 10 millones de usuarios. Y durante este octubre 2025, regresó el descuento más esperado por todos los bonaerenses: 35% de reintegro en carnicerías, pescaderías y granjas.
Con el objetivo de impulsar los pequeños comercios y aliviar el bolsillo a la hora de adquirir productos frescos, la plataforma trajo una nueva jornadas de ahorro en este décimo mes del año. ¡Descubríla!
Cuenta DNI: descuento en carnicerías
Durante el próximo sábado 11 de octubre, los usuarios de Cuenta DNI pueden acceder a un 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. El beneficio tiene un tope de reintegro de $6.000 por persona por jornada, que se alcanza con consumos de $17.000.
Recordá que la promoción es válida únicamente para pagos realizados con dinero en cuenta en la app, mediante las funciones de “Pagar QR”, “Clave DNI” o “Link de pago” en terminales POSNET o PayWay. De esta manera, no rige para operaciones hechas por “Transferencia”, “Envío de dinero” ni mediante códigos QR de otras billeteras digitales.
Todos los descuentos de Cuenta DNI en octubre 2025
- Especial Día de la Madre: obtené 30% de descuento, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en comercios del rubro Gastronomía. El tope de reintegro es de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.
- Comercios de cercanía: accedé a 20% de descuento todos los viernes. El tope de reintegro es de $4.000 por jornada, que se alcanza con $20.000 en consumos.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. El tope de reintegro es de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).
- Universidades: aprovechá hasta un 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. El tope de reintegro es de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: accedé a un 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.
- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.
