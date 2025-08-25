Últimos días de agosto 2025: cuáles son los descuentos vigentes de Cuenta DNI







Se llegó a los últimos días de agosto y cuenta DNI sigue con descuentos disponibles para fin de mes.

Las promociones vigentes hasta fines de agosto con Cuenta DNI.

Agosto trajo muchas novedades para el sistema de Cuenta DNI. En primer lugar, el beneficio de los viernes en comercios de alimentos a partir de este mes se extendió a todos los rubros. Además también se actualizó el tope de reintegro: ahora el límite semanal es de $4.000, lo que por mes se traduce a $16.000.

En el caso de agosto que tiene cinco viernes, este cambio hace que este mes el límite disponible por para este mes sea de $20.000 en comercios de barrio por única vez.

Las promociones de Banco Provincia se renuevan todos los meses, esto incluye lanzar descuentos sorpresa en rubros específicos o beneficios para actividades culturales como shows y eventos.

Cuenta DNI nuevo logo Descuentos de Cuenta DNI vigentes Los descuentos vigentes hasta fin de agosto con Cuenta DNI son:

Comercios de cercanía : 20% de descuento todos los viernes de agosto. Tope de $4.000 por persona por semana (equivale a $20.000 en consumos).

: 20% de descuento todos los viernes de agosto. Tope de $4.000 por persona por semana (equivale a $20.000 en consumos). Ferias y mercados : 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000). Universidades : 40% de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

: 40% de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000). Garrafas : 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (equivale a $30.000).

: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (equivale a $30.000). Especial Librerías : 10% de descuento todos los lunes y martes, sin tope de reintegro.

: 10% de descuento todos los lunes y martes, sin tope de reintegro. Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app.