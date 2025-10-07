El descuento de Cuenta DNI en farmacias y perfumerías sin tope de descuento que rige en octubre 2025







La billetera digital del Banco Provincia ofrece múltiples promociones durante todo el mes, con rebajas en distintos rubros.

Cuenta DNI tiene excelentes beneficios en octubre 2025. Gentileza - Luxhabitat

El mes de la madre llega con un montón de promociones que buscan ayudar económicamente a los usuarios de Cuenta DNI y además garantizar el mejor regalo para la persona que les dio la vida. Es por eso que la aplicación del Banco Provincia que sigue sumando usuarios en todo el territorio bonaerense.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre las distintas propuestas, aparece un beneficio muy esperado para esta ocasión: las rebajas en farmacias y perfumerías, que no tienen límite de reintegro, lo que te permite aprovechar cada compra sin importar el monto gastado.

Cuenta DNI octubre 2025

Cuenta DNI: descuento en farmacias y perfumerías El beneficio para este rubro funciona todos los miércoles y jueves de octubre, con un 10% de descuento sin tope de reintegro en locales adheridos. Esta condición lo convierte en uno de los mejores descuentos de la billetera digital para este mes.

La promoción impacta de manera directa en productos esenciales como medicamentos, artículos de higiene y cosmética. Al no haber límite, podes aprovechar el beneficio comprando lo que quieras.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en octubre 2025 Además del beneficio en farmacias y perfumerías, la app ofrece un calendario variado de descuentos que se distribuye a lo largo del mes: Especial Día de la Madre: 30% de descuento el fin de semana del 18 y 19 de octubre en locales de gastronomía. Tope de $8.000 por persona, con un consumo máximo de $26.700.

30% de descuento el fin de semana del 18 y 19 de octubre en locales de gastronomía. Tope de $8.000 por persona, con un consumo máximo de $26.700. Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 11 de octubre, con un tope de $6.000 por persona (equivalente a $17.000 en compras).

35% de descuento el sábado 11 de octubre, con un tope de $6.000 por persona (equivalente a $17.000 en compras). Comercios de cercanía (alimentos): 20% de descuento todos los viernes. El reintegro máximo es de $4.000 por jornada, alcanzable con $20.000 en gastos.

20% de descuento todos los viernes. El reintegro máximo es de $4.000 por jornada, alcanzable con $20.000 en gastos. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y por persona, que equivale a compras de $15.000.

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y por persona, que equivale a compras de $15.000. Universidades: 40% de descuento en negocios adheridos dentro de universidades públicas de la provincia, con tope semanal de $6.000 por persona.

40% de descuento en negocios adheridos dentro de universidades públicas de la provincia, con tope semanal de $6.000 por persona. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de todo el territorio bonaerense, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de todo el territorio bonaerense, sin tope de reintegro. Comercios no alimenticios: 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa y Mastercard asociadas a la app en negocios seleccionados.