En un contexto en el que cada vez más argentinos buscan alternativas de inversión, la plataforma Banza anunció el lanzamiento de la campaña “Comisiones 0%”, que permitirá a los usuarios operar acciones y Cedears sin pagar comisiones durante seis meses.
Banza lanza comisiones 0% para la compra de acciones y Cedears
La fintech busca ampliar el acceso al mercado de capitales y presentó nuevas funcionalidades en su app.
La iniciativa apunta a derribar las barreras de entrada al mercado de capitales, facilitando el acceso a quienes desean dar sus primeros pasos en el mundo de las inversiones, con una experiencia simple, digital y en tiempo real.
“Sabemos que el costo de las comisiones muchas veces desanima a quienes recién empiezan a invertir. Queremos que invertir deje de ser solo para expertos y que cualquiera pueda dar sus primeros pasos”, señaló Agustín Cairone, Product Owner de Banza.
Una propuesta inclusiva y digital
El beneficio no solo busca captar nuevos clientes, sino también fidelizar a quienes ya operan dentro de la aplicación, ofreciéndoles más herramientas para diversificar y optimizar su portfolio. Entre los principales atractivos se destacan:
Comisiones 0% en acciones y Cedears por seis meses.
Sin límites de operación: los usuarios podrán comprar y vender cuantas veces lo deseen sin costo extra.
Operación 100% digital y en tiempo real, rápida y segura desde el celular.
Además, Banza presentó el esperado modo oscuro (Dark Mode), una de las funcionalidades más solicitadas por sus usuarios, que mejora la experiencia visual y reduce la fatiga ocular en entornos de baja luz.
Experiencia y respaldo
El lanzamiento se complementa con un servicio de atención al cliente cercana y personalizada, a cargo del equipo de Customer Experience, que busca acompañar a los usuarios en cada etapa del proceso de inversión.
“Este lanzamiento es un hito para nuestra compañía: es la primera app concebida y optimizada a partir de la opinión de nuestros propios usuarios. Contar con el respaldo de Adcap Grupo Financiero nos permite ofrecer un equipo de analistas de primer nivel y soluciones adaptadas a cada persona”, destacó Agustín Honig, co-founder de Banza y Managing Partner de Adcap.
