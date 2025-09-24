Banza lanza comisiones 0% para la compra de acciones y Cedears







La fintech busca ampliar el acceso al mercado de capitales y presentó nuevas funcionalidades en su app.

La iniciativa apunta a derribar las barreras de entrada al mercado de capitales. Depositphotos

En un contexto en el que cada vez más argentinos buscan alternativas de inversión, la plataforma Banza anunció el lanzamiento de la campaña “Comisiones 0%”, que permitirá a los usuarios operar acciones y Cedears sin pagar comisiones durante seis meses.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La iniciativa apunta a derribar las barreras de entrada al mercado de capitales, facilitando el acceso a quienes desean dar sus primeros pasos en el mundo de las inversiones, con una experiencia simple, digital y en tiempo real.

“Sabemos que el costo de las comisiones muchas veces desanima a quienes recién empiezan a invertir. Queremos que invertir deje de ser solo para expertos y que cualquiera pueda dar sus primeros pasos”, señaló Agustín Cairone, Product Owner de Banza.

Una propuesta inclusiva y digital El beneficio no solo busca captar nuevos clientes, sino también fidelizar a quienes ya operan dentro de la aplicación, ofreciéndoles más herramientas para diversificar y optimizar su portfolio. Entre los principales atractivos se destacan:

Comisiones 0% en acciones y Cedears por seis meses.

Sin límites de operación : los usuarios podrán comprar y vender cuantas veces lo deseen sin costo extra.

Operación 100% digital y en tiempo real, rápida y segura desde el celular.

Además, Banza presentó el esperado modo oscuro (Dark Mode), una de las funcionalidades más solicitadas por sus usuarios, que mejora la experiencia visual y reduce la fatiga ocular en entornos de baja luz. Experiencia y respaldo El lanzamiento se complementa con un servicio de atención al cliente cercana y personalizada, a cargo del equipo de Customer Experience, que busca acompañar a los usuarios en cada etapa del proceso de inversión. “Este lanzamiento es un hito para nuestra compañía: es la primera app concebida y optimizada a partir de la opinión de nuestros propios usuarios. Contar con el respaldo de Adcap Grupo Financiero nos permite ofrecer un equipo de analistas de primer nivel y soluciones adaptadas a cada persona”, destacó Agustín Honig, co-founder de Banza y Managing Partner de Adcap.

Temas Cedears

Inversiones