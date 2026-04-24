Cedears: las acciones de IBM se desplomaron en Wall Street tras su presentación de balances + Seguir en









Uno de los factores que pesaron sobre las acciones y Cedears de IBM fue la falta de mejoras en la guía anual.

Uno de los factores que pesaron sobre las acciones y Cedears de IBM fue la falta de mejoras en la guía anual. IBM

Las acciones y Cedears de IBM se desplomaron este jueves tras la presentación de sus balances. Este viernes, la tendencia sigue siendo negativa para los papeles de la compañía tecnológica.

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En la rueda del jueves, las acciones de IBM llegaron a sufrir una caída del 10% en dólares que luego se recortó al 7,7%, pese a que la compañía presentó resultados trimestrales mejores de lo esperado. El mercado reaccionó negativamente porque los números no lograron disipar una preocupación central: el impacto de la inteligencia artificial en su negocio tradicional.

En el primer trimestre de 2026, IBM reportó ingresos por u$s15.920 millones, con un crecimiento cercano al 9%, y ganancias ajustadas de u$s1,91 por acción, superando las estimaciones de Wall Street. Sin embargo, estos datos positivos no fueron suficientes para sostener la cotización.

Dudas sobre el negocio de software El principal foco de inquietud estuvo en la división de software, que creció pero a un ritmo menor al esperado.

Este segmento, que incluye soluciones de nube híbrida y herramientas de inteligencia artificial como Watsonx, es clave para el futuro de la empresa. La desaceleración encendió alarmas sobre la capacidad de IBM para competir en un entorno cada vez más dominado por la IA.

IBM.jpg Uno de los factores que pesaron sobre las acciones y Cedears de IBM fue la falta de mejoras en la guía anual. Telam Además, los inversores temen que nuevas herramientas de inteligencia artificial puedan reemplazar o reducir la necesidad de ciertos servicios tradicionales, especialmente en áreas como modernización de sistemas y automatización de procesos. La IA: oportunidad y amenaza El mercado también está evaluando si IBM podrá capturar valor real del auge de la inteligencia artificial. Aunque la empresa está invirtiendo fuerte en este campo, persisten dudas sobre si esas iniciativas se traducirán en crecimiento sostenido. Un ejemplo de estas preocupaciones es la aparición de soluciones de IA capaces de modernizar lenguajes antiguos como COBOL, históricamente ligados a los sistemas de IBM. Esto podría erosionar parte de su ventaja competitiva. Otro factor que pesó sobre las acciones y Cedears de IBM fue la falta de mejoras en la guía anual. La corporación mantuvo sus previsiones de crecimiento (más de 5% en ingresos y aumento de flujo de caja), pero el mercado esperaba señales más optimistas.

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