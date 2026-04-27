Cedears: cuáles son los dos gigantes de la inteligencia artificial que se unieron al "club" de los u$s2 billones

Las acciones y Cedears de Broadcom y TSMC subieron más de un 20% en dólares en lo que va del año gracias al auge de la inteligencia artificial.

Las acciones y Cedears de Broadcom y TSMC subieron más de un 20% en dólares en lo que va del año gracias al auge de la inteligencia artificial.

El mapa del poder tecnológico global está cambiando, y el epicentro está en quienes construyen la infraestructura necesaria para conseguir avances. En este contexto, las acciones y Cedears de Broadcom y TSMC crecieron y las empresas superaron una valuación de mercado de u$s2 billones , y se consolidaron como dos de los grandes ganadores del boom de la inteligencia artificial.

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De esta manera, ambas corporaciones entraron a un "club" que estaba reservado para gigantes como Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft y Nvidia .

El logro se dio luego de que las acciones y Cedears de TSMC subieran un 26% en dólares en lo que va del año, al tiempo que los títulos de Broadcom avanzaron un 20%.

El factor común detrás de esta valorización es claro: la inteligencia artificial. La nueva ola tecnológica, que incluye modelos generativos, computación en la nube y automatización, dispara una demanda sin precedentes de capacidad de cómputo .

En esa cadena de valor, Broadcom y TSMC ocupan lugares estratégicos pero complementarios.

Broadcom se especializa en el diseño de chips personalizados y soluciones de networking para grandes clientes como Google, Meta o Microsoft. Su negocio de IA viene creciendo a tasas explosivas. De hecho, los ingresos vinculados a inteligencia artificial se duplicaron en el último año y ya superan los u$s8.000 millones trimestrales.

Además, la compañía proyecta un pipeline de ingresos vinculados a IA que podría superar los u$s100.000 millones hacia los próximos años, que refleja la magnitud de la inversión global en infraestructura tecnológica.

Energía de fusión Inteligencia Artificial General Las acciones y Cedears de Broadcom y TSMC subieron más de un 20% en dólares en lo que va del año gracias al auge de la inteligencia artificial.

TSMC, en cambio, es el gran “fabricante del mundo”. Produce los chips más avanzados para empresas como Nvidia, Apple o la propia Broadcom. Controla cerca del 70% del mercado global de fundición de semiconductores, lo que la convierte en un cuello de botella crítico para toda la industria.

Y sólo en el primer trimestre de 2026, la tecnológica asiática reportó ingresos récord por u$s35.900 millones y un crecimiento de ganancias superior al 50% interanual.

Un cambio estructural en el mercado

El ascenso de estas empresas refleja un cambio más profundo, y es que el valor se desplaza desde las aplicaciones hacia la infraestructura.

Mientras que durante la última década las grandes tecnológicas capturaron la mayor parte del crecimiento, ahora son los proveedores de “picos y palas” del ecosistema de IA los que lideran.

De hecho, el gasto de los gigantes tecnológicos en infraestructura de inteligencia artificial ya supera los u$s200.000 millones anuales, impulsando una carrera por chips cada vez más potentes y eficientes.

En este marco, Broadcom capitaliza la tendencia hacia chips personalizados (ASICs), diseñados a medida para workloads específicos de IA, mientras que TSMC se beneficia de la necesidad de fabricar esos diseños en nodos cada vez más avanzados, como 3 nm y próximamente 2 nm.