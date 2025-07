Logró una fortuna de millones al marcar un antes y un después en el fútbol femenino: la historia de Mia Hamm

Desde su irrupción en la escena mundial, Hamm cambió el rumbo del deporte femenino y construyó una carrera que no solo dejó huella en el campo, sino también en los negocios, con una fortuna impresionante.

Mia Hamm no solo brilló en la cancha, también se convirtió en un verdadero referente para generaciones enteras. Con dos títulos mundiales y dos medallas olímpicas, rompió barreras en un deporte dominado por hombres y allanó el camino para figuras como Megan Rapinoe o Alex Morgan.

El retiro no significó un paso al costado. Hamm se volcó a proyectos empresariales, destacándose como accionista en clubes como Los Angeles FC y Angel City FC, lo que consolidó aún más su perfil de inversora exitosa.

Su autobiografía, "Go For the Goal", se transformó en un bestseller y aumentó su impacto más allá del deporte. Entre regalías, inversiones y contratos comerciales, Hamm construyó un imperio personal.

Varios millones: a cuánto asciende la fortuna de Mia Hamm

A julio de 2025, el patrimonio neto de ex deportista asciende a 40 millones de dólares. Esta cifra no proviene solo de su etapa como futbolista, sino del conjunto de su actividad como emprendedora, embajadora de marcas y referente mediático.

Los acuerdos con Nike, Gatorade y Powerade, sumados a su participación accionaria en franquicias deportivas, fueron clave en la multiplicación de su fortuna. Mia Hamm demostró que el éxito en el deporte puede convertirse en una plataforma de crecimiento millonario.