Uno de los cantantes más reconocidos por su versatilidad musical: de cuánto es la fortuna de Bruno Mars

Pocos artistas marcaron un antes y un después en la música como lo hizo Bruno Mars durante los últimos años. La fusión de estilos como el reggae, el pop, el R&B y el funk lo convirtieron en un cantante versátil y en un ícono musical para la década del 2010 con canciones como “Uptown Funk” , “24K Magic” , “When I Was Your Man” , entre otros.

Peter Gene Hernandez se mudó a Los Ángeles, en donde decidió adoptar el nombre artístico “Bruno Mars”. El camino no fue fácil, ya que se estancó rápidamente, pero comenzó a enfocarse en la producción y composición . Esto lo ayudó a estar en contacto con artistas ya consagrados, como Adam Levine y The Sugababes .

Durante los años 2009 y 2010, la carrera de este artista comenzó a escalar rápidamente gracias a canciones como “Nothing on You” y “Billionaire”. Pero todo estalló cuando estrenó “Just The Way You Are”, el single principal de su álbum debut, que alcanzó el primer puesto en las listas de éxitos mundiales. Desde entonces sus canciones se convirtieron en íconos y llegó a participar en el show de mediotiempo del Super Bowl en 2014.