Conflicto en SanCor: trabajadores lácteos preparan paro nacional de la actividad

El conflicto entre los trabajadores lácteos , nucleados en Atilra, y la cooperativa láctea parece no tener fin . Por estas horas los delegados gremiales de la firma dieron a conocer una carta abierta en la que adelantan un “inminente” paro nacional y denuncian que hace meses que no cobran la totalidad de su salario.

Las acusaciones del gremio contra la empresa son muy fuertes, en la última carta abierta detallan: “Estos directivos están estafando al Estado Argentino, a nosotros, a nuestra obra social, a la mutual, al sindicato al que hemos elegido pertenecer, etc. Como se saben o se creen dueños de una empresa que no es de ellos, el día de mañana y como ya ha pasado con otros, se toman el palo y se van con los bolsillos llenos y si te he visto no me acuerdo”.

Mientras tanto, fuentes de la compañía indican que en diversas oportunidades se ha buscado llegar a un acuerdo con los trabajadores y regularizar las cuentas pendientes, pero desde el gremio presentan diversas trabas. Además, explican que el quite de tareas y la paralización de los trabajadores terminaron por complicar aún más la operatoria de la cooperativa. “Cobra, el que trabaja”, rezan desde la empresa.

En el sector se menciona además que el gremio busca desde hace meses el quiebre de la empresa para que un grupo inversor tome las riendas del negocio. Algo que en la práctica parece actualmente poco probable porque lo que necesita SanCor es una inyección de fondos para incrementar su capacidad de procesamiento, además de recuperar el terreno perdido en las góndolas de todo el país.

El consorcio encabezado por el empresario José Urtubey ya no estaría interesado en la empresa y es por eso que el destino de la cooperativa sigue siendo cada vez más incierto.