SanCor: sindicato denuncia "desvío de fondos" y la empresa niega acusaciones

El conflicto entre el gremio lácteo Atilra y la empresa cooperativa SanCor no tiene respiro . Ahora la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina emitió un comunicado en el que acusa a la firma de desviar fondos para no pagar a los empleados y acreedores. Los líderes de la láctea niegan tal maniobra.

En el texto, el gremio detalla que SanCor “viene realizando maniobras de desvío de flujos de caja , con el objeto de ocultar los activos dinerarios a los acreedores de la empresa; entre esas deudas se destacan créditos por varios miles de millones de pesos a favor de los trabajadores originada en falta de pago de salarios y a la entidad sindical, por aportes y contribuciones retenidos pero no depositados al sistema de salud”.

En este contexto, desde Atilra también acusan a SanCor de hacer maniobras de intermediación y triangulación con sus exportaciones a Cuba y el gremio comunicó que "las denuncias se encuentran en marcha". Mientras tanto desde la firma láctea explican que no recibieron ningún tipo de comunicación de la justicia y califican a la denuncia del gremio como “un disparate” .

Ese proyecto no llegó a buen puerto y en este contexto el gremio viene denunciando sistemáticamente a SanCor con medidas de fuerza que incluyeron la paralización de sus plantas de producción. En el sector se especula que detrás de estas múltiples denuncias se esconda algún grupo empresario o de tipo gremial que quiere quedarse con la firma que en algún momento fue líder en la industria láctea nacional.

Incluso semanas atrás, Atilra emitió un comunicado en el que instó a las autoridades de SanCor a que cancele la deuda salarial que mantiene con el personal de la cooperativa láctea. De lo contrario advirtieron que seguirían con acciones judiciales que incluso podrían llevar a la empresa a la quiebra.

El gremio también amenazó que de no solucionarse esta cuestión en breve se realizaría un paro por 48 horas en toda la industria láctea afectando así el normal recibimiento y procesamiento de leche de otras empresas del sector. Por ahora esa drástica medida de fuerza no avanzó pero el conflicto entre SanCor y Atilra parece no encontrar una pronta solución.