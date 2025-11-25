Conocé ILLA Belgrano: Volsmart presenta una nueva oportunidad para invertir desde 100 dólares

La compañía que conecta el mundo del Real Estate con el mercado de capitales, anunció el lanzamiento de un nuevo proyecto. Se trata de un desarrollo residencial ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

Volsmart , el primer hub de inversiones digitales en real estate, anuncia una nueva oportunidad de inversión: el fideicomiso financiero inmobiliario ILLA Belgrano, un desarrollo residencial ubicado en el barrio de Bajo Belgrano.

El pasado 3 de noviembre, en el marco del evento “La nueva era del mercado de capitales tiene fecha de inicio” , la compañía presentó oficialmente la primera securitización de un proyecto inmobiliario de pozo. El encuentro, moderado por Mali Vázquez, reunió a referentes del sector financiero e inmobiliario —entre ellos Ricardo Arriazu, Damián Tabakman, Matías Ferrari, Ian Gawianski, Julián Segovia, Carlos Montalvo y Pablo Longo Elía —, quienes analizaron la situación económica, el impacto de la tokenización en el sector inmobiliario y presentaron los detalles del fideicomiso financiero ILLA Belgrano.

La inversión tiene como objetivo la adquisición de un total de 13 departamentos, 14 cocheras y un local comercial de un proyecto inmobiliario que se encuentra a un 35% de avance de obra, con un plazo por delante estimado en 18 meses. Se proyecta una rentabilidad estimada para el inversor del 16,25% anual en dólares, el cual se calcula a partir de la eventual revalorización de los activos inmobiliarios debido a su construcción.

El fideicomiso financiero emitirá certificados de participación bajo régimen de oferta pública, con un ticket mínimo de inversión de USD 100 , siendo el primero en su tipo en securitizar un desarrollo inmobiliario residencial. El emisor será CFA Compañía Fiduciaria Americana S.A., fiduciario financiero debidamente registrado como tal ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La inversión podrá ser realizada mediante agentes debidamente registrados ante la Comisión Nacional de Valores, principalmente a través de la sociedad de bolsa Winvest by LEBSA o a través de la plataforma marca blanca desarrollada por Volsmart, “Quality Home”, para la sociedad de bolsa DMA Broker S.A.

“Con ILLA Belgrano nos proponemos acercar las inversiones inmobiliarias al pequeño ahorrista, con tickets cada vez más accesibles.”, explicó Matías Ferrari, presidente de Volsmart.

Innovación regulada: inversión digital en activos reales

Volsmart integra una estructura que ofrece a los inversores una alternativa accesible y regulada. La compañía se propone incorporar tecnología al mercado de capitales tradicional, bajo una infraestructura auditada y un sistema de custodia y gobernanza alineados a los estándares regulatorios. Esto garantizará seguridad en todas las operaciones y trazabilidad de las tenencias.

En este sentido, las recientes Resoluciones Generales 1069/25, 1081/25 y 1087/2025 de la CNV marcan un hito en la evolución del mercado de capitales argentino, al autorizar la tokenización regulada de activos reales y su extensión a valores negociables.

De esta manera, la plataforma logrará facilitar el acceso a la inversión y acelerar la digitalización de la economía real, permitiendo a empresas e inversores acceder y gestionar activos tradicionales en un formato digital, más práctico, líquido y transparente.

Damian Tabakman, consultor inmobiliario, agregó: “Quien quiera exponerse a metros cuadrados en Argentina por supuesto puede recurrir al formato clásico, comprarse un terreno para construir - que es para pocos - o comprar un boleto en pozo. Pero hoy aparece otra forma con un sello de calidad que antes no estaba, convirtiéndose en la primera oportunidad de inversión para muchísimas personas”.

Si querés conocer más sobre esta oportunidad de inversión, inscribite al Webinar Informativo que se realizará los días martes 25 a las 09:30 hs y miércoles 26 de noviembre a las 17:00 hs. Podés inscribirte y reservar tu lugar en cualquiera de los dos horarios mediante este link: https://forms.gle/cqhugpTgYPS4FNjm6

Para mayor información al respecto del fideicomiso, por favor consulte con su correspondiente asesor en inversiones. Volsmart no se responsabiliza sobre el resultado de cualquier inversión realizada.