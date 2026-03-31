AGIP deja de imprimir boletas: cómo acceder a las facturas de ABL y patentes de CABA

Desde abril, los contribuyentes deberán gestionar sus obligaciones a través del sitio web del organismo, el home banking o mediante su correo electrónico.

El cambio comienza con la cuarta cuota, disponible desde el 1 de abril.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos ( AGIP ) dejará de enviar boletas en papel en la Ciudad de Buenos Aires y pasará a un sistema completamente digital a partir de abril 2026.

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La medida, formalizada mediante la Resolución 441/2026 , implica que los contribuyentes ya no recibirán facturas físicas de ABL y Patentes en sus domicilios y deberán gestionarlas exclusivamente a través de canales online .

El cambio marca el cierre de un proceso de modernización que ya venía avanzando en los últimos años, donde más del 60% de los usuarios migró hacia la consulta y pago remoto, según datos oficiales.

Con esta decisión, el organismo busca simplificar la gestión tributaria y reducir costos operativos . Desde el Gobierno porteño, calculan que la eliminación de la impresión y el reparto representa un ahorro cercano a los $3.900 millones por año. A continuación, conocé los detalles.

Con la eliminación del papel, todas las boletas pasarán a estar disponibles únicamente en formato digital y podrán consultarse a través de distintos canales habilitados por AGIP.

La opción más directa es ingresar al sitio web del organismo y acceder a la sección de consulta de facturas. Allí, con el número de partida (para ABL) o dominio (para Patentes), cualquier contribuyente puede visualizar el ticket, descargarlo o pagarlo en el momento. Este acceso no requiere registrarse previamente para trámites básicos, lo que facilita su uso.

Otra alternativa es operar desde el Portal del Contribuyente, donde se puede gestionar de forma más completa cada impuesto.

Desde ese espacio también podés adherirte a la boleta electrónica, un sistema que envía automáticamente la factura todos los meses al correo electrónico que ya está inscripto.

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Además, los recibos continuarán apareciendo en los servicios de home banking de cada banco, dentro de la agenda de pagos. Dependiendo de la entidad, pueden visualizarse automáticamente y abonarse desde la misma plataforma, sin necesidad de descargar el comprobante.

Para quienes tengan dificultades, AGIP mantendrá la atención presencial en sus sedes, y también seguirán disponibles canales de contacto oficiales para resolver problemas específicos.

Recordá que para este nuevo esquema es esencial mantener actualizados los datos del titular como correo electrónico y titularidad de la partida, ya que de eso depende el acceso correcto a las facturas y notificaciones.

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Cómo pagar online ABL y patentes de CABA

La digitalización de las boletas no modifica los medios de pago disponibles, pero sí simplifica el proceso al centralizar todo en plataformas online.

Desde la web de AGIP, una vez consultada la boleta, se puede pagar directamente utilizando tarjetas de crédito o débito, o a través del QR. El sistema permite completar la operación en pocos pasos, sin necesidad de imprimir el comprobante.

También se mantienen las opciones de abonar mediante apps bancarias como home banking, donde los impuestos aparecen en la agenda y pueden liquidarse con los métodos habituales de cada entidad.

Pagar con débito Freepik

Para quienes prefieren el pagar presencial, seguirá siendo posible con dinero en efectivo en redes habilitadas o bancos. En estos casos, ya no será necesario llevar la boleta impresa, solo alcanza con mostrar el código de barras desde el celular para que pueda ser escaneado.

Una de las alternativas más recomendadas es la adhesión al débito automático. Este sistema permite que el importe se descuente directamente todos los meses, evitando olvidos y posibles recargos. Además, en algunos casos puede incluir beneficios o descuentos adicionales según la normativa vigente.