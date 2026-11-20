El actor británico convirtió su paso por una de las franquicias más exitosas de Hollywood en un negocio extraordinario.

Daniel Craig construyó una exitosa carrera en Hollywood y se convirtió en una de las grandes figuras del cine internacional.

Daniel Craig es uno de los actores más reconocidos del cine internacional gracias a su interpretación de James Bond . Aunque su elección para encarnar al agente secreto despertó críticas entre algunos fanáticos, su llegada a la franquicia marcó una nueva etapa para el personaje.

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A lo largo de su trayectoria, el británico protagonizó grandes éxitos de taquilla y construyó un lugar privilegiado en Hollywood . Gracias a su desempeño, pudo transformar su poder para negociar contratos y así multiplicar sus ingresos con cada nueva película.

Daniel Craig ganó u$s110 millones por interpretar a James Bond en cinco películas. El actor debutó como el agente 007 en "Casino Royale" (2006) , una producción que recaudó u$s600 millones en todo el mundo y consiguió renovar el interés por la franquicia.

Su interpretación de James Bond marcó una nueva etapa en la historia de la famosa franquicia cinematográfica.

Por aquella primera película recibió u$s3,2 millones , su remuneración fue aumentando a medida que las películas obtenían buenos resultados comerciales. Los salarios por cada entrega fueron:

La suma de estos contratos asciende a u$s85,4 millones , contemplando las bonificaciones por "Skyfall" y "Spectre". De todas formas, el monto podría ser todavía mayor. Según las estimaciones del sector, Craig habría negociado una participación en los beneficios de "Sin tiempo para morir" , que le habría permitido recibir otros u$s25 millones.

Si se incluye ese ingreso adicional, sus ganancias totales como James Bond alcanzarían los u$s110 millones. Durante sus 15 años como 007, Craig ayudó a generar u$s4.000 millones en recaudación mundial. Entre las cinco películas, "Skyfall" fue la más exitosa, con más de u$s1.100 millones en taquilla.

El personaje de Benoit Blanc permitió al actor británico explorar una faceta diferente. Gentileza - Netflix

James Bond vs. Benoit Blanc: Por qué Netflix le pagó el doble por película que el MI6

Después de interpretar durante años al agente secreto más famoso del cine, Daniel Craig encontró otra oportunidad millonaria gracias a "Knives Out" (2019). En esta película, dirigida por Rian Johnson, interpretó a Benoit Blanc, un detective privado que investiga asesinatos y resuelve misterios familiares.

La producción, que tuvo un presupuesto de u$s40 millones, recaudó más de u$s311 millones a nivel mundial. Su éxito despertó el interés de las grandes plataformas de streaming y, en 2021, Netflix adquirió los derechos para producir dos secuelas por un acuerdo de u$s450 millones.

Las películas fueron "Glass Onion: A Knives Out Mystery" (2022) y "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" (2025). Según los informes de la industria, Craig consiguió un contrato de u$s100 millones por ambas producciones, equivalente a u$s50 millones por película.

Para entender mejor el contraste entre ambas franquicias, hay que ver los ingresos de Daniel Craig:

James Bond: ganó u$s110 millones por cinco películas, con un promedio de u$s22 millones por producción

"Knives Out": recibió un contrato de u$s100 millones por dos secuelas de Netflix, equivalente a u$s50 millones por película

Esto significa que Benoit Blanc le habría generado más del doble de ingresos por película que James Bond, pero este se debe al modelo de negocios de Netflix. Las plataformas suelen negociar compensaciones altas para asegurar la presencia de grandes estrellas y reemplazar posibles ganancias de taquilla.

Los contratos millonarios de Hollywood reflejan el valor comercial de las grandes estrellas de la industria cinematográfica. Gentileza - Prime Video

¿Cuánto vale hoy la fortuna de Daniel Craig?

Después de décadas de trabajo en cine, televisión y teatro, el patrimonio de Daniel Craig se estima en u$s200 millones. Su riqueza procede de distintas fuentes:

salarios cinematográficos: contratos por películas de James Bond y otras producciones

acuerdos con plataformas: remuneraciones por las secuelas de "Knives Out"

publicidad y acuerdos comerciales: colaboraciones con marcas internacionales

inversiones y propiedades: activos adquiridos durante su trayectoria profesional

La interpretación de James Bond fue fundamental para consolidar su posición entre los actores mejor remunerados de Hollywood. De todas formas, el acuerdo con Netflix demostró que su valor comercial no dependía solo del personaje que lo convirtió en una estrella internacional.