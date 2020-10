El camino digital para encontrar la propiedad deseada

Después ella mencionó: “Había algunas fotos en lnstagram, pero no se veía bien”; esto me llevó a reflexionar sobre la importancia de la imagen y de cómo se deben mostrar los productos / servicios ofrecidos en una Red Social; quizás ella quería ver en detalle la luz de los ambientes; quizás las dimensiones de los placares o simplemente el estado general de esa propiedad (cocina, baño, living, cuarto, etc.); cuántas fotos se mostraban, algún video…

Había un señor que tardaba bastante en concretar sus mandados; gracias a eso me permitió estar más tiempo de permanencia en la fila para oír: “Intenté varias veces hasta que conseguí el Whatsapp”; nuevamente los pensamientos me llevaron a intentar comprender qué pudo haber sucedido; por qué intentó varias veces comunicarse (evidentemente no tuvo respuesta inmediata); cómo lo habrá hecho (llamado telefónico, mails, un mensaje directo desde las redes, etc.) ; habrá sido finalmente una persona referida y conocida quien le dio el contacto; nunca lo sabremos…

El ruido de la calle provocó que varias oraciones, frases y más detalles de esa conversación no llegara a captarlos; sólo cuando el semáforo colaboró atenuando el tránsito percibí lo último: “Ya tengo todo, lo enviaron ayer, ¡estoy feliz … me mudo!; te llamo después, es mi turno”; supongo que le habrán enviado la documentación, las llaves; lo necesario y de alguna manera lo que ella estaba esperando para poder mudarse.

Fui el siguiente en la fila; pude comprar todas las provisiones que necesitaba sin olvidarme ninguna de ellas; de regreso a mi hogar, pensé en la experiencia que vivimos como usuarios ante la búsqueda de un producto / servicio y qué deberían hacer los comercios y empresas para aprovechar el “camino digital” en la decisión de compra.

Marketing digital

La historia compartida nos permite analizar y reflexionar a partir de las frases destacadas todo el proceso digital que hacemos como usuarios y qué herramientas de marketing podemos utilizar en cada acción.

“Sí; busqué varias veces, pero no siempre aparecía”

Un buscador - Google - es el nexo entre nuestras búsquedas conscientes e intencionadas de cualquier producto o servicio que queremos adquirir; para aparecer en los resultados correctamente se debe crear contenidos constantes, páginas nuevas, notas, blogs, muchos links que generen información útil.

Además, es aconsejable seleccionar estratégicamente las palabras claves - keywords - por las cuales deseamos mostrar nuestros anuncios y publicidad online; pensar siempre en cómo las personas realizan las posibles búsquedas.

“Había algunas fotos en lnstagram, pero no se veía bien”

Las redes sociales - Instagram, Facebook, Tik Tok, etc - son herramientas con preponderancia visual, invitan a crear contenido de alto impacto; motivo por el cual nos lleva a planificar minuciosamente los posteos, a pensar qué exponer en cada uno de ellos balanceando imagen, video, título, textos y descripciones.

Las redes sociales tienen un alto componente de entretenimiento que exige fragmentar y producir posteos diferentes para cada comunidad; no sólo para “no aburrir” sino para acertar con la audiencia indicada.

“Intenté varias veces hasta que conseguí el Whatsapp”

Estamos siempre conectados; abrimos los ojos y el Smartphone está ahí, al alcance de la mano. Como usuarios digitales queremos y exigimos una respuesta casi inmediata ante cualquier consulta que pueda presentarse.

Mails, Chat, Whatsapp, todos y cada uno de ellos. Mantener abiertos y disponibles todos los medios de comunicación posible es sin duda un factor de éxito para cualquier negocio.

“Ya tengo todo, lo enviaron ayer, ¡estoy feliz … me mudo!; te llamo después, es mi turno”

¡Estoy Feliz…! resume un estado de ánimo y en cualquier proceso comercial es lo que queremos de nuestros clientes: verlos felices; para ello siempre se debe pensar y garantizar “la mejor experiencia de consumo” combinando el marketing digital y las acciones presenciales (Estrategia Omnicanal 360).

(*) Co- Founder de Madiba