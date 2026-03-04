La comunicación en contextos de crisis es fundamental para cualquier organización o individuo que busque proteger su reputación y mantener la confianza de sus stakeholders. En momentos de incertidumbre y adversidad, la forma en que se comunica puede hacer la diferencia entre la supervivencia y el colapso.
- ámbito
- Negocios
Diplomatura en UNDEF: Cómo potenciar tus habilidades en comunicación de crisis
Comunicar en contextos adversos no es improvisar: es anticiparse, planificar y asumir un rol clave en la toma de decisiones. La Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) ofrece una formación integral para enfrentar situaciones críticas y proteger la reputación institucional.
En este contexto, La Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) ofrece la Diplomatura Universitaria en Gestión Integral de la Comunicación en Crisis, una formación integral que brinda herramientas para gestionar situaciones críticas, definir mensajes, cuidar la reputación institucional y comunicar con claridad en escenarios de alta exposición pública.
¿Qué te ofrece esta diplomatura?
- Herramientas para gestionar situaciones críticas y definir mensajes claros
- Estrategias para cuidar la reputación institucional y comunicar con claridad en escenarios de alta exposición pública
- Formación en análisis de vulnerabilidad, gestión de riesgos reputacionales y comunicación organizacional
- Oportunidad de aprender de expertos en comunicación de crisis y relacionarte con profesionales del sector
¿A quién está dirigida?
- Comunicadores, profesionales y personas interesadas en el mundo de la información
- Responsables de comunicación, marketing y gestión de recursos humanos
- Freelancers y emprendedores que buscan mejorar sus habilidades en comunicación de crisis
Detalles de la diplomatura
- Inscripciones abiertas hasta: 13 de marzo de 2026
- Cursada: martes de 17 a 20 h
- Modalidad: híbrida
- Inicio: última semana de marzo 2026
- Duración: 90 horas
Enlace de inscripción, aquí
Dejá tu comentario