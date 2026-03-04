Diplomatura en UNDEF: Cómo potenciar tus habilidades en comunicación de crisis + Seguir en









Comunicar en contextos adversos no es improvisar: es anticiparse, planificar y asumir un rol clave en la toma de decisiones. La Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) ofrece una formación integral para enfrentar situaciones críticas y proteger la reputación institucional.

La comunicación en contextos de crisis es fundamental para cualquier organización o individuo que busque proteger su reputación y mantener la confianza de sus stakeholders. En momentos de incertidumbre y adversidad, la forma en que se comunica puede hacer la diferencia entre la supervivencia y el colapso.

En este contexto, La Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) ofrece la Diplomatura Universitaria en Gestión Integral de la Comunicación en Crisis, una formación integral que brinda herramientas para gestionar situaciones críticas, definir mensajes, cuidar la reputación institucional y comunicar con claridad en escenarios de alta exposición pública.

¿Qué te ofrece esta diplomatura? VID-20260304-WA0075 Herramientas para gestionar situaciones críticas y definir mensajes claros

Estrategias para cuidar la reputación institucional y comunicar con claridad en escenarios de alta exposición pública

Formación en análisis de vulnerabilidad, gestión de riesgos reputacionales y comunicación organizacional

Oportunidad de aprender de expertos en comunicación de crisis y relacionarte con profesionales del sector ¿A quién está dirigida? Comunicadores, profesionales y personas interesadas en el mundo de la información

Responsables de comunicación, marketing y gestión de recursos humanos

Freelancers y emprendedores que buscan mejorar sus habilidades en comunicación de crisis Detalles de la diplomatura

Inscripciones abiertas hasta: 13 de marzo de 2026

Cursada: martes de 17 a 20 h

Modalidad: híbrida

Inicio: última semana de marzo 2026

Duración: 90 horas Enlace de inscripción, aquí