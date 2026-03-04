Mendoza: proyecto San Jorge presentó RIGI por u$s630 millones para producir 40.000 toneladas de cobre

El proyecto de cobre formalizó su solicitud para incorporarse al Régimen y ratificó su objetivo de convertirse en el primer desarrollo de cobre en producción en Mendoza.

Con la presentación al RIGI, la actualización de factibilidad en marcha y el objetivo Proyecto San Jorge es iniciar obras hacia fines de 2026.

Enviado especial a Toronto, Canadá.- En el marco de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) 2026 y durante un evento de promoción de inversiones en Mendoza, PSJ Cobre Mendocino anunció su solicitud de incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por un proyecto por u$s630 millones para producir 40.000 toneladas de cobre por año.

La presentación se concretó en el encuentro "Desbloqueando una gigante en Argentina para el mundo: El camino de Mendoza hacia la excelencia minera" , organizado por la Cámara Argentino Canadiense en el estudio de abogados Gowling WLG. Hasta el piso 16 de la torre ubicada en 100 King Street West llegaron autoridades mendocinas, empresarios argentinos y fondos extranjeros, además de invitados especiales.

Allí, el CEO Fabián Gregorio puso el acento en un punto que hoy pesa tanto como la geología: “Acá sí importa la institucionalidad y dónde uno está enclavado como proyecto, y cómo trabaja en esta conexión con lo público”. En ese marco, aseguró que la compañía avanza con la convicción de alcanzar el financiamiento y cumplir su cronograma: “Creo que es un proyecto que va a alcanzar su financiamiento, vamos a mostrar que vemos realmente un nuevo proyecto para ponerlo en ejecución. Queremos terminar el DFS este año, como propuesto”.

El anuncio llegó en un momento clave del desarrollo minero de cobre, tras la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA ) y el inicio de la actualización de factibilidad, posicionando a la iniciativa como uno de los desarrollos con mayor potencial para transformarse en el primer proyecto de cobre en producción en la provincia de Mendoza. Ese hito marcaría el regreso de Argentina al mundo exportador del cobre de media escala. Hoy, el único proyecto de cobre que exporta se encuentra en Jujuy y se llama Martín Bronce.

La meta operativa también fue explicitada sin rodeos. “Nos encantaría cumplir con nuestra agenda de si a fines del 2026 inicia la construcción del proyecto. Ese es nuestro desafío, tenemos todos los caminos apuntados así”, afirmó, y detalló que la etapa de obras demandaría entre 18 y 24 meses. En esa línea, confirmó avances en infraestructura crítica: “Ya firmamos con Distro Cuyo y estamos trabajando sobre ingeniería básica de funcionamiento de planta concentradora”, además de conversaciones con proyectos cercanos para explorar posibles sinergias regionales.

La presentación anticipada busca asegurar continuidad en la planificación financiera y alinear los plazos de revisión con la etapa constructiva. El RIGI promueve inversiones en sectores estratégicos y ofrece estabilidad fiscal y previsibilidad, factores considerados clave para iniciativas de esta magnitud y para el impacto en la cadena de valor local, que abarca transporte, hotelería, servicios y provisión de insumos.

Según pudo saber este medio, durante PDAC el equipo de PSJ mantuvo reuniones con inversores, proveedores y compañías del sector para afianzar vínculos estratégicos y exponer los avances del proyecto y del marco institucional mendocino. Ante posible inversores, Gregorio remarcó la importancia de la institucionalidad en esta nueva etapa: “Acá sí importa la institucionalidad y dónde uno está enclavado como proyecto, y cómo trabaja en esta conexión con lo público”.

En esa línea, sostuvo que el proyecto avanza con la convicción de alcanzar su financiamiento y ejecutar su cronograma: “Creo que es un proyecto que va a alcanzar su financiamiento, vamos a mostrar que vemos realmente un nuevo proyecto para ponerlo en ejecución. Queremos terminar el Estudio de Viabilidad Definitiva (DFS) este año, como propuesto”.

El objetivo operativo es claro. “Nos encantaría cumplir con nuestra agenda de si a fines del 2026 inicia la construcción del proyecto. Ese es nuestro desafío, tenemos todos los caminos apuntados así”, afirmó el ejecutivo, quien precisó que la etapa constructiva demandaría entre 18 y 24 meses. Para ello, la compañía ya dio pasos concretos en infraestructura crítica. “Ya firmamos con Distro Cuyo y estamos trabajando sobre ingeniería básica de funcionamiento de planta concentradora”, detalló, y agregó que mantienen conversaciones con proyectos cercanos a la mina para generar sinergias regionales.

Sobre la percepción del mercado, Gregorio destacó el creciente interés internacional por la nueva etapa de Mendoza. “Lo estamos percibiendo acá en Canadá por cada paso que damos, el interés permanente de empresas internacionales preguntando por el proyecto y cómo puede llegar a desarrollarse”, señaló.

Según indicó, reciben consultas de compañías de primer nivel y de potenciales financiadores, tanto en esquemas tradicionales como no convencionales. “Realmente es muchísimo el interés”, afirmó, y añadió que contar con la perspectiva de producir 40.000 toneladas de cobre en los próximos años refuerza el atractivo: “Tener un proyecto que de acá a tres años esté en producción, vamos a hacer el esfuerzo” le prometió a la vicegobernadora Hebe Casado, presente en el evento.