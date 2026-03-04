Dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 4 de marzo + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, miércoles 4 de marzo En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.400,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, miércoles 4 de marzo El dólar CCL cerró a $1.468,71 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.9%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 4 de marzo El dólar MEP cerró a $1.425,47 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 4 de marzo El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.846.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 4 de marzo El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.455,19, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 4 de marzo Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s73.701, según Binance.