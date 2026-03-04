El dólar blue cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 4 de marzo
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
El dólar volvió a subir y se afianza en la franja de los $39
-
El BCRA prolongó la racha compradora y ya sumó más de u$s2.800 millones en lo que va de 2026
A cuánto operó el dólar oficial hoy, miércoles 4 de marzo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.400,50 para la venta.
Valor del CCL hoy, miércoles 4 de marzo
El dólar CCL cerró a $1.468,71 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.9%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 4 de marzo
El dólar MEP cerró a $1.425,47 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 4 de marzo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.846.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 4 de marzo
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.455,19, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 4 de marzo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s73.701, según Binance.
- Temas
- Dólar
- Dólar Blue
- reservas del BCRA
- BCRA
Dejá tu comentario